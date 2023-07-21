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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تطبيقات خطيرة احترس منها.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف أندرويد

أندرويد
أندرويد

حذر خبراء الأمن السيبراني مستخدمي هواتف أندرويد، من زوجين التطبيقات الخطيرة من المحتمل أن تحوى برامج تجسس صينية، تتجسس سرا على المستخدمين و تسرق معلوماتهم الحساسة.

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "thesun"، تم حث مالكي هواتف أندرويد على حذف اثنين من التطبيقات التي يمكن أن تكون محملة ببرامج تجسس صينية خطيرة، وطلب الخبراء من أي شخص لديه تطبيقي "استرداد الملفات واستعادة البيانات" و "مدير الملفات" إزالتها يدويا أثناء قيامهم بجمع وسرقة المعلومات الشخصية.

 

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ووفقا لتقرير شركة الأمن السيبراني Pradeo، تنخرط هذه التطبيقات في سلوك مخادع وترسل سرا بيانات مستخدمي أندرويد الحساسة إلى خوادم ضارة في الصين، وأوضحن أن هذه التطبيقات الخطيرة تعرف على متجر جوجل بلاي تحت اسم "استرداد الملفات واستعادة البيانات" File Recovery & Data Recovery و"مدير الملفات" File Manager.

تطبيق File Manager

وتتضمن البيانات المسروقة قوائم جهات الاتصال المتصلة بحسابات البريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية وتلك المخزنة على هواتف أندرويد، في حين أن صور مستخدمي أندرويد ومقاطع الفيديو وموقع المستخدم في الوقت الفعلي معرضة للخطر أيضا.

وقامت شركة الأمن السيبراني Pradeo، باكتشاف البرامج الضارة وأبلغت جوجل عن تطبيقات أندرويد المصابة، وقد أزالها عملاق التكنولوجيا منذ ذلك الحين.

وكشفت شركة الأمن السيبراني أيضا أن التطبيقين يخفيان أيقونات الشاشة الرئيسية، مما يجعل العثور عليها وإزالتها أكثر صعوبة، وتسئ التطبيقات، التي تم تحديثها في نهاية شهر يونيو الماضي، استخدام الأذونات التي يوافق عليها المستخدم أثناء تثبيتها من أجل إعادة تشغيل هاتف أندرويد الخاص به من أجل تشغيل البرنامج الضار في الخلفية.

تطبيق File Recovery & Data Recovery

كيف تحافظ على أمان هواتف أندرويد؟

البرامج الضارة هي ملف أو رمز ضار يمكن أن يصيب هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ولحماية هواتف أندرويد فقد ابتكرت شركة جوجل برنامج يطلق عليه اسم Google Play Protect، يمكن أن يساعد على حماية المعلومات الشخصية لمستخدمي هذه الهواتف من البرامج الضارة والمحتالين.

ولتشغيل حماية Play Protect من جوجل، كل ما عليك فعله هو: فتح متجر تطبيقات أندرويد "بلاي"> ثم انقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي الأيمن> انقر فوق الإعدادات> ثم من قسم "حول" سيمكنك معرفة ما إذا كان جهازك معتمدًا من 'Play Protect"> ثم ارجع إلى إعدادات حماية Play ثم قم بتشغيل فحص التطبيقات بواسطة Play Protect أو إيقاف تشغيله.

أندرويد هواتف اندرويد برامج تجسس تطبيقات أندرويد البرامج الضارة

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