5 حيل بسيطة لتحسين أداء هواتف أندرويد.. اتبعها

لا يهم ما إذا كانت تملك أحدث أوأغلى هاتف أندرويد Android، ففي وقتا ما سيبدأ جهازك في الشعور بالبطء في مرحلة ما من عمره الافتراضي، وهو أمر شائع الحدوث لمعظم الهواتف الذكية، الشيء الوحيد الذي تتافق فيه هواتف أندرويد هو إنها تبدأ تعمل ببطء مع كثرة استخدامها مما يتسبب في عدم تحسين أداء الجهاز، للك من المهم أن تعرف كيفية تحسين أداء طرازات هواتف أندرويد.

وبحسب ما ذكره موقع “gizchina”، يمكنك القيام ببعض الإجراءات الأساسية لتحسين أداء هاتف أندرويد الخاص بك من حيث السرعة والأداء، إليك كيفية القيام بهذه الإجراءات.

5 نصائح لتحسين أداء هواتف أندرويد

1. قم بتحديث هاتفك إلى أحدث إصدار من أندرويد:



تحتاج إلى التحقق مما إذا كان جهازك يعمل بأحدث إصدار من أندرويد، هذا التحديث يفعل شيئين، أولا، يعالج أي مشكلات أمنية قد تكون موجودة في الإصدارات السابقة، ثانيا، ستجعل برامج هاتفك الأندرويد محسنة الأداء.

2. قم بتثبيت ذاكرة ROM مخصصة:



الشيء الوحيد المتعلق بهواتف أندرويد هو أنها تصل إلى حالة نهاية الدعم (EOS) في وقت أو آخر، وعندما يصل هاتف أندرويد إلى هذا الوضع، يتوقف المصنعون عن تقديم تحديثات أندرويد أو أي تحديثات الأمان لهذا الجهاز المحدد، ومع ذلك، هذا لا يمنعك بالضرورة من تشغيل أحدث إصدار من أندرويد.

وعندما يصل جهازك إلى حالة EOS، يمكنك اختيار ذاكرات ROM مخصصة، هناك الكثير من ذاكرة القراءة فقط المحسنة للأداء، على سبيل المثال، استخدم LineageOS أو Pixel Experience أو ParanoidAndroid.

3. أعد تشغيل جهاز أندرويد الخاص بك:



من أسهل الطرق لتعزيز أداء هاتف أندرويد هو إعادة تشغيله، ستؤدي إعادة تشغيل الهاتف إلى إغلاق جميع عمليات الخلفية غير الضرورية التي قد تكون قيد التشغيل على جهازك، كما سيؤدي ذلك في النهاية إلى تحرير ذاكرة الوصول العشوائي والسماح لهاتفك بتقديم أداء سريع.



4. قم بإفراغ مساحة التخزين على هاتفك الأندرويد:



يحتاج جهازك إلى مساحة تخزين كافية لتشغيل التطبيقات بشكل صحيح، وفي الواقع، وفقا لـ جوجل، فمن المرجح أن تواجه مشكلات في الأداء عندما تكون مساحة التخزين المتبقية بهاتف أندرويد أقل من 10٪، حيث تفشل التطبيقات في تخزين ملفات ذاكرة التخزين المؤقت على الجهاز في هذه الحالة، وتعد ذاكرة التخزين المؤقت هي في الأساس معلومات مخزنة من التطبيقات التي تجعل إعادة فتح التطبيقات أسرع.

5. قم بإلغاء تثبيت التطبيقات غير المستخدمة:



من الطبيعي جدا تثبيت الكثير من التطبيقات على هاتف أندرويد، أنت لا تعرف حقا متى ستحتاج إلى واحد منهم، ولكن هل تعلم أن التطبيقات التي بالكاد تستخدمها تشغل مساحة تخزين وتبطئ من أداء جهازك، فقد يقوم البعض حتى بتشغيل عمليات خلفية غير ضرورية ويسد ذاكرة الوصول العشوائي لهاتفك، وعندما يكون هناك نقص في ذاكرة الوصول العشوائي، فإن جهاز أندرويد الخاص بك سيقدم أداء بطيئا للغاية.