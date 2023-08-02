عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذره.. هاكرز يستهدفون أندرويد بتطبيق دردشة شديد الخطورة

أندرويد
أندرويد

يستغل قراصنة الإنترنت تطبيق دردشة مزيف جديد يسمى SafeChat، لإصابة الأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد ببرامج تجسس خطيرة لسرقة البيانات مباشرة من تطبيق المراسلة الشهير واتساب.

وبحسب ما ذكره موقع "timesofindia"، اكتشف باحثو شركة Cyfirma للأمن السيبراني، إن مجموعة قراصنة تستهدف أجهزة أندرويد ببرنامج ضارا يتخفي في تطبيق دردشة مزيف ينشره المتسللون عبر واتساب، من خلال رسائل التصيد الاحتيالي المتداولة على تطبيق الدردشة الأمريكي.

 

طرق إصلاح مشاكل اتصال البلوتوث على أندرويد

لن تصدق الواي فاي السبب.. كيفية إصلاح التطبيقات المعطلة على أندرويد

 

هاكرز يستهدفون أندرويد بتطبيق دردشة خطير

ووفقا للتقرير، يُشتبه في أن البرنامج الضار هو أحد أنواع برنامج "Coverlm" القادر على سرقة البيانات من تطبيقات الاتصال الشائعة مثل تيليجرام وسيجنال وواتساب وفايبر و فيسبوك ماسنجر.

وأوضح فريق شركة Cyfirma، أن لهذه البرامج الضارة آلية تشغيلية مماثلة لبرمجية خبيثة تم تحديدها مسبقا والتي تم توزيعها عبر متجر جوجل بلاي، بواسطة مجموعة القراصنة الهندية APT المسماة" DoNot "، وهي برامج تجسس تسرق سجلات المكالمات، والرسائل النصية، ومواقع GPS من هواتف أندرويد.

ومع ذلك، فإن البرنامج الضار الجديد يمثل مستوى أعلى من التهديد السابق، لأنه يتمتع بمزيد من الأذونات، وخلال عام 2022، ورد أن مجموعة Bahamut كانت تستخدم تطبيقات مزيفة للشبكات الافتراضية VPN لمنصة أندرويد، وقيل إن هذه التطبيقات تتضمن وظائف برامج تجسس واسعة النطاق.

ويقال إن روابط تثبيت التطبيق يتم تداولها باستخدام رسائل التصيد الاحتيالي على واتساب، والتي تقنع الضحايا بتثبيت تطبيق دردشة بحجة نقل المحادثة إلى نظام أساسي أكثر أمانا.

ويذكر التقرير أن "SafeChat" تتميز بواجهة مخادعة، تجعله يظهر كتطبيق دردشة حقيقي، يأخذ الضحية من خلال عملية تسجيل المستخدم التي تبدو حقيقية لخداع الضحايا، وتضيف هذه الميزات المصداقية إلى التطبيق وتعمل كغطاء جيد لبرامج التجسس.

وبعد التثبيت، يظهر التطبيق المشتبه به في القائمة الرئيسية باسم "Safe Chat"، وعندما يفتح المستخدمون التطبيق لأول مرة، سيعرض رسائل منبثقة ترشد المستخدم إلى السماح بأذونات مثل الوصول إلى خدمات إمكانية الوصول وقائمة جهات الاتصال والرسائل القصيرة وسجلات المكالمات وتخزين الجهاز الخارجي وبيانات موقع GPS الدقيقة.

ويطلب التطبيق أيضا من المستخدمين الموافقة على الاستبعاد من نظام أندرويد الفرعي لتحسين البطارية، ويؤدي هذا إلى إنهاء العمليات التي تتم في الخلفية عندما لا يتفاعل المستخدم بنشاط مع التطبيق.

وبمجرد منح التطبيق هذه الأذونات، سيتمكن المتسللون من التحكم الكامل في الجهاز، وفي الوقت نفسه، بعد الفتح، سيعيد التطبيق توجيه المستخدمين إلى صفحة مقصودة حيث سيتم إخطارهم بتشغيل تطبيق المحادثات الآمنة SafeChat.

تطبيق تطبيق دردشة تطبيق مزيف SafeChat برامج تجسس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

جنح العجوزة تعاقب مرتضى منصور في قضية سب أحمد موسى

وزير الطاقة الإسرائيلي: نؤيد تصدير كميات أكبر من الغاز الطبيعي لمصر

بدء العمل أونلاين في هذا الموعد.. الحكومة تعلن التفاصيل وهؤلاء مستثنون من القرار

غرفة ملابس الزمالك ترفض تواجد رمضان صبحي.. تفاصيل

موعد بدء الدراسة في المدارس .. تفاصيل عاجلة بشأنها

بدءًا من أغسطس.. تعرف على أسعار كانزات كوكاكولا بعد الزيادة

شمت في وفاة ابن حسن يوسف| رسائل قاسية من الفنانين إلى وجدي العربي .. شاهد

موضوعات متعلقة

لو خايف على أطفالك.. 3 طرق سهلة تخلصك من يوتيوب YouTube

هتنسيك المزرعة السعيدة.. أفضل 5 ألعاب مزارع مجانية في 2023

وحش سامسونج الجديد.. سعر ومواصفات Galaxy Z Fold 5 في الدول العربية

تليفون الغلابة.. أرخص موبايل أوبو تشتريه من مصر

لو مستني رسالة وموصلتش.. إزاي تلاقي الرسائل المخفية على فيسبوك ماسنجر

هل هناك شخص ما يتجسس على هاتفك؟ ابحث عن هذه العلامات

خلال ساعات قليلة.. توقف واتساب نهائيا على هذه الهواتف

برخص التراب.. أفضل هواتف تبدأ من 3000 جنيه في 2023

ترشيحاتنا

موسكو: اجتماعات زيلينسكي بشأن السلام هي محاولات لتشكيل تحالف ضد روسيا

قرار عاجل من السنغال بحظر تيك توك TikTok

لطفى لبيب : إجادتى للغة العربية سببها قراءة القرآن الكريم

رفع سن المعاش لـ65 سنة فى هذا التوقيت بقانون التأمينات الجديد

احذر من تناول الطعام بهذه الطريقة.. يسبب كوارث صحية

صادرات مصر من السجائر والتبغ تتجاوز 35 مليون دولار في 4 أشهر 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

توفيت بسببه بلوجر أجنبية.. تحذير عاجل من رجيم قاتل| تعرف عليه

مخرج شهير يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى.. صور

العلبة بـ 80 جنيه| مفاجأة مرتقبة في أسعار السجائر .. ماذا سيحدث؟

فيديو

حقيقة الإعلان عن موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل هامة

ادعاءات وأكاذيب الجماعة الإرهابية عن فض رابعة.. و«الاختيار» يكشف الحقيقة بالوثائق والبراهين

إلغاء تظلمات الثانوية العامة | الحكومة تكشف الحقيقة والتعليم تؤكد نزاهة النتيجة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميداني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ