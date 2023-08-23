5 مزايا رهيبة يجب أن ينسخها أندرويد من آيفون.. تعرف عليها

توجد العديد من المزايا المشتركة بين نظامي شغيل الهواتف الذكية آيفون وأندرويد، ولكنها لا تزال مختلفة تماما على العديد من المستويات، لذا يرغب الأشخاص في رؤية ميزات آيفون الفريدة موجودة على هواتف أندرويد، إليك أبرزها خلال السطور التالية.

5 مزايا رهيبة يجب أن ينسخها أندرويد من آيفون

- وضع التركيز

يعمل وضع التركيز على آيفون، كـ مانع للإزعاج متخصص لمواقف محددة، وفي الوقت نفسه يتمتع نظام أندرويد بميزة تسمى “وضع التركيز”، ولكنها مختلفة تماما، حيث يحتوي الأخير على وضع “عدم الإزعاج” واحد فقط عند تفعيله يعمل على كتم الجهاز ككل.

ولكن ميزة وضع التركيز على آيفون، تجعل من السهل على المستخدم إنشاء أوضاع مختلفة من وضع “عدم الإزعاج”، حيث يمكنك إنشاء واحدة للعمل واللياقة البدنية والقراءة والتواريخ وغيرها المزيد، في كل وضع تركيز تقوم بإنشائه على آيفون، يمكنك تحديد الأشخاص أوالتطبيقات التي يمكن أن تزعجك دون كتم الهاتف كله.

وضع التركيز

- أتمتة الاختصارات

قدمت شركة آبل ميزة “الاختصارات”، مع نظام التشغيل iOS 12، وهي ميزة أتمتة أنيقة لجهاز آيفون، وهي تعد ميزة تقنية جميلة يمكنها القيام ببعض الأشياء القوية، تسمح لك تطبيق بوضع أوامر تلقائية يتم تطبيقها على الهاتف دون أي تدخل منك في حالة حدوث أمر تحدده سابقا داخل التطبيق، وتعتبر فكرة وجود تطبيق مدمج يمكنك استخدامه لإنشاء إجراءات روتينية وأتمتة واختصارات مخصصة هي فكرة رائعة لا توفرها شركة جوجل على أجهزة أندرويد.

الاختصارات

- معرف الوجه

أصدرت آبل ميزة معرف الوجه Face ID في عام 2017، ولا يزال نظام أندرويد لا يتمتع بميزة قابلة للمقارنة، توجد العديد من هواتف أندرويد مزودة بخاصية “Face Lock”، ولكنها ليست جيدة أو آمنة مقارنة بنظيرتها على آيفون.

- الفصل بين الإشعارات والإعدادات السريعة

نجحت شركة آبل في تقسيم مركز الإشعارات ومركز التحكم، بعد أن كانت الإشعارات على آيفون في حالة من الفوضى إلى حد ما، والآن، يتم فتح مركز الإشعارات عن طريق التمرير لأسفل من أعلى يسار الشاشة، ويتم فتح مركز التحكم – المشابه للإعدادات السريعة لنظام أندرويد– عن طريق التمرير لأسفل في الجزء العلوي الأيمن، ليس عليك التمرير لأسفل مرتين لرؤية جميع مفاتيح التبديل كما تفعل على نظام أندرويد، يمكنك أن تكون أكثر مباشرة مع الشيء الذي تريد فتحه.

مركز الإشعارات

- الاهتزاز للتراجع

الكتابة على لوحة مفاتيح الهاتف الذكي – سواء كان آيفون أو أندرويد – يمكن أن تكون متعبة للغاية، مما يجعلنا نرتكب المزيد من الأخطاء، ولكن اختصار التراجع على لوحة مفاتيح الكمبيوتر Ctrl+Z سهل الاستخدام ليس موجودا على الهاتف لحل هذه المشكلة، ولكن آبل حلتها على أجهزة آيفون من خلال ميزة “الاهتزاز للتراجع”، فبعد كتابة شيء ما، ما عليك سوى هز هاتفك، وستنبثق رسالة تسألك عما إذا كنت تريد “التراجع عن الكتابة”، ولكن على نظام أندرويد يتعين عليك اللجوء إلى بعض الأساليب للتراجع عن ما كتابته.