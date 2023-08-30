تحذير من 43 تطبيق أندرويد خطير.. تسرق بياناتك سرا وتستنزف بطاريتك

حذر الملايين من مالكي أجهزة أندرويد Android، من تطبيقات خطيرة تعمل سرا على تشغيل الإعلانات في الخلفية وتستنزف البطارية وتسرق بيانات المستخدمين.

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "thesun" البريطانية، أصدر خبراء الإنترنت في شركة مكافي McAfee، المتخصصة في البرامج المضادة للفيروسات، تحذيرا بشأن أكثر من 43 تطبيقا تعمل بنظام أندرويد، والتي يجب حذفها؛ بسبب طرق جمعها وسرقتها للبيانات، فضلا عن استنزافها لطاقة البطارية.

تطبيقات تسرق بياناتك سرا وتؤدي إلى استنزاف بطارية هاتفك



وأوضح فريق خبراء شركة مكافي McAfee، أن هذه التطبيقات مجتمعة تم تنزيل أكثر من 2.5 مليون مرة، حيث يتم بيعها في الغالب كتطبيقات تشغيل TV/DMB وتطبيقات تنزيل الموسيقى والأخبار وتطبيقات التقويم.

وما يزيد الطين بلة، أن الأمر قد لا ينتهي عند هذا الحد، بل يكلف بعض مستخدمي هواتف أندرويد المزيد من الأموال ورسوم البيانات غير الضرورية، وحتى تكاليف تخزين البيانات السحابية.

وقامت شركة جوجل يحظر هذه التطبيقات الخطيرة، التي تقوم بعرض الإعلانات وتستهلك بيانات هاتفك المحمول حتى عندما تكون شاشة الهاتف مغلقة.

ووفقا لتقرير “McAfee”، لا يؤثر هذا الإجراء على المعلنين الذين يدفعون مقابل الإعلانات غير المرئية فحسب، بل يؤثر أيضا على المستخدمين لأنه يستنزف البطارية ويستهلك البيانات ويشكل مخاطر محتملة مثل تسرب المعلومات وتعطيل ملفات تعريف المستخدمين بسبب سلوك النقر.

وأبلغ فريق McAfee شركة جوجل بالمشكلة، التي قامت منذ ذلك الحين بإزالة معظم التطبيقات التي تسبب المشكلة من متجر Play، ومع ذلك، حتى إذا تمت إزالة أحد التطبيقات من متجر Play، فستحتاج إلى حذفه يدويا من جهازك إذا قمت بتنزيله.

قائمة بتطبيقات أندرويد التي قامت جوجل بحظرها

- تطبيق dmb.nine تم تنزيله أكثر من 100 ألف مرة.

- تطبيق live.com تم تنزيله أكثر من ألف مرة.

- تطبيق live.onair تم تنزيله أكثر من 100 ألف مرة.

- تطبيق live.tv تم تنزيله أكثر من 50 ألف مرة.

- تطبيق media.onair تم تنزيله أكثر من 100 ألف مرة.

- تطبيق live.kr تم تنزيله أكثر من 10000 مرة.

- تطبيق live.play تم تنزيله أكثر من 50 ألف مرة.

- تطبيق new.com تم تنزيله أكثر من 50 ألف مرة.

- تطبيق newlive.kr تم تنزيله أكثر من 100 ألف مرة.

- تطبيق onair.best تم تنزيله أكثر من 50 ألف مرة.

- تطبيق music.free تم تنزيله أكثر من 500 ألف مرة.

- تطبيق good.kr تم تنزيله أكثر من 50 ألف مرة.

- تطبيق new.music تم تنزيله أكثر من 100 ألف مرة.

- تطبيق play.com تم تنزيله أكثر من 100 ألف مرة.

- تطبيق alltrot.player تم تنزيله أكثر من 50 ألف مرة.

- تطبيق trotmusic.player تم تنزيله أكثر من 50 ألف مرة.

- تطبيق best.kr تم تنزيله أكثر من 100 ألف مرة.

- تطبيق pado.music تم تنزيله أكثر من 100 ألف مرة.