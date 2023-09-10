كاتب صحفي: كلمة السيسي بقمة العشرين حملت هموم ومشاكل القارة الأفريقية بالكامل|فيديو

أكد الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، أن مشاركة مصر في قمة العشرين فعالة ومؤثرة ، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس السيسي حملت هموم ومشاكل القارة الأفريقية وليس مصر فقط.

وقال صلاح مغاوري، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، أن الرئيس السيسي أكد أنه يجب الاهتمام بالاقتصاد الأفريقي، وضرورة العمل على بناء بنية تحتية قوية لدول القارة الأفريقية من أجل البناء والتنمية داخل القارة.

هامة وفعّالة

وتابع الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن مجموعة العشرين تشارك في الاقتصاد العالمي بنسبة 79%، وكانت ومشاركة مصر هامة وفعالة، لأنه لديها علاقات ممتدة ومؤثرة على مستوى دول العالم.