30 يومًا من الصراع متبقية على الهجوم الأوكراني المضاد.. مسؤول أمريكي يكشف السبب

كشف ضابط عسكري أمريكي رفيع المستوى، أنه لم يتبق أمام أوكرانيا سوى ما يزيد قليلاً على30 يومًا من الصراع قبل أن يعيق الطقس هجومها المضاد.

وحسب ما ذكره الجنرال مارك ميلي لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن الظروف الباردة ستجعل من الصعب على أوكرانيا المناورة.

واعترف بأن الهجوم كان أبطأ مما كان متوقعًا، لكنه قال: “لا يزال هناك قتال عنيف مستمر”.

وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي “لا يزال الأوكرانيون يحرزون تقدمًا مطردًا”.

وقال الجنرال ميلي إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان الهجوم المضاد قد فشل، لكنه قال إن أوكرانيا "تتقدم بوتيرة ثابتة للغاية عبر الخطوط الأمامية الروسية".

وتابع قوله “لا يزال هناك قدر معقول من الوقت، ربما ما بين 30 إلى 45 يومًا من الطقس القتالي المتبقي، لذا فإن الأوكرانيين لم ينتهوا بعد”.

ولم يحقق الهجوم المضاد الذي شنته كييف، والذي بدأ في الصيف ويهدف إلى تحرير الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، سوى مكاسب صغيرة حتى الآن.

لكن الجنرالات الأوكرانيين يقولون إنهم اخترقوا خط الدفاع الأول الهائل لروسيا في الجنوب.

وقال الجنرال ميلي: "قلت في بداية هذه [الحرب] إن هذه ستكون طويلة وبطيئة وصعبة وستؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، وهذا هو الحال بالضبط".

وفي المقابلة نفسها، قال الأدميرال السير توني راداكين، رئيس أركان الدفاع البريطاني، إن "أوكرانيا تفوز وروسيا تخسر".

وأضاف "ذلك لأن هدف روسيا كان إخضاع أوكرانيا ووضعها تحت سيطرة روسيا".