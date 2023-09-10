عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

30 يومًا من الصراع متبقية على الهجوم الأوكراني المضاد.. مسؤول أمريكي يكشف السبب

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

كشف ضابط عسكري أمريكي رفيع المستوى، أنه لم يتبق أمام أوكرانيا سوى ما يزيد قليلاً على30 يومًا من الصراع قبل أن يعيق الطقس هجومها المضاد.

وحسب ما ذكره الجنرال مارك ميلي لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن الظروف الباردة ستجعل من الصعب على أوكرانيا المناورة.

واعترف بأن الهجوم كان أبطأ مما كان متوقعًا، لكنه قال: “لا يزال هناك قتال عنيف مستمر”.

وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي “لا يزال الأوكرانيون يحرزون تقدمًا مطردًا”.

وقال الجنرال ميلي إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان الهجوم المضاد قد فشل، لكنه قال إن أوكرانيا "تتقدم بوتيرة ثابتة للغاية عبر الخطوط الأمامية الروسية".

وتابع قوله “لا يزال هناك قدر معقول من الوقت، ربما ما بين 30 إلى 45 يومًا من الطقس القتالي المتبقي، لذا فإن الأوكرانيين لم ينتهوا بعد”.

ولم يحقق الهجوم المضاد الذي شنته كييف، والذي بدأ في الصيف ويهدف إلى تحرير الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، سوى مكاسب صغيرة حتى الآن.

لكن الجنرالات الأوكرانيين يقولون إنهم اخترقوا خط الدفاع الأول الهائل لروسيا في الجنوب.

وقال الجنرال ميلي: "قلت في بداية هذه [الحرب] إن هذه ستكون طويلة وبطيئة وصعبة وستؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، وهذا هو الحال بالضبط".

وفي المقابلة نفسها، قال الأدميرال السير توني راداكين، رئيس أركان الدفاع البريطاني، إن "أوكرانيا تفوز وروسيا تخسر".

وأضاف "ذلك لأن هدف روسيا كان إخضاع أوكرانيا ووضعها تحت سيطرة روسيا".

أوكرانيا الجنرال مارك ميلي الهجوم المضاد الخطوط الأمامية الروسية الاوكرانيون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحبها ومعرفش القانون|طالب الثانوية :أقمت علاقة مع طالبة الإعدادي لـ 3سنوات

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

قرار مُفاجئ بإيقاف قيد بعض الطلاب بالمدارس قبل بدء الدراسة بأيام|تعرف على السبب

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

غضب في الزمالك بسبب عقود تأجير محلات النادي

العاصفة دانيال تهدد اليونان بكوارث وتتجه إلى ليبيا.. الأرصاد تحدد موقفها من مصر

تضرب هذه المناطق.. مصر على موعد مع عاصفة رعدية بعد ساعات

ترشيحاتنا

ترحموا على أولادي.. مشاهد من زلزال المغرب أدمت القلوب.. فيديوجراف

معلومات الوزراء يصدر العدد السادس من دوريته «آفاق إدارية»

كان يُلقي درسًا بالمسجد.. رد فعل واعظ مغربي أثناء وقوع الزلزال المُدمّر|شاهد

روسيا تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بريانسك

الرئيس السيسي: هناك حاجة ملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية

ماينوب المخلص إلا موته.. إنهاء حياة شاب أثناء فضه مشاجرة بين عائلتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنافسة حارة.. عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي وتشعل السوشيال ميديا |صور

العاصفة دانيال تهدد اليونان بكوارث وتتجه إلى ليبيا.. الأرصاد تحدد موقفها من مصر

4 نصائح مهمة من هيئة الدواء لمرضي انخفاض ضغط الدم

عادل إمام ويسرا فئة أولى بنصف مليون جنيه.. أجور الفنانين جدل لا ينتهي| نوستالجيا

فيديو

أهان منى زكي .. إحالة يوتيوبر شهير للمحاكمة

زلازل جديدة تهدد هذه الدول.. أحدث تنبؤات العالم الهولندي

لقطات من زلزال المغرب وخروج الآلاف للشوارع

الذهب والدولار اليوم.. مفاجأة بعيار 21 وتفاصيل سعر الأخضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ