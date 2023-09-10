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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار مُفاجئ بإيقاف قيد بعض الطلاب بالمدارس قبل بدء الدراسة بأيام|تعرف على السبب

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إيقاف قيد عددا من الطلاب في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وذلك قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري .

حيث أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تلاحظ قيام بعض الطلاب في المرحلة الثانوية بالتسجيل على نظامين مختلفين في نوعية التعليم ( نظام المنازل بمدارس التربية والتعليم - ونظام الخدمات بالأزهر الشريف ) .

خطاب رسمي

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه لهذا السبب تقرر الالتزام بالآتي :

- إيقاف قيد الطلاب المسجلين حالياً على النظامين لحين تحديد مسار واحد لإكمال الدراسة

- قيام كل طالب يرغب في التسجيل على نظام المنازل أو الخدمات في مدارس التربية والتعليم بتقديم إفادة من الأزهر الشريف بعدم تسجيله على قواعد بيانات الأزهر.

- التنسيق بين المديريات التعليمية والمناطق الأزهرية للتحقق من عدم وجود إزدواجية في التسجيل لحين إنهاء إجراءات رب قواعد بيانات الوزارة مع قواعد بيانات الأزهر الشريف.

- قيام الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ربط قواعد بيانات الوزارة مع قواعد بيانات الأزهر الشريف.   

من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 ، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 ، بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات ، وفيما يلي تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد :

- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر  ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤. 

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً. 

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما. 

العام الدراسي الجديد التربية والتعليم التعليم العام الدراسي وزير التربية والتعليم

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