قرار مُفاجئ بإيقاف قيد بعض الطلاب بالمدارس قبل بدء الدراسة بأيام|تعرف على السبب

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إيقاف قيد عددا من الطلاب في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وذلك قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري .

حيث أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تلاحظ قيام بعض الطلاب في المرحلة الثانوية بالتسجيل على نظامين مختلفين في نوعية التعليم ( نظام المنازل بمدارس التربية والتعليم - ونظام الخدمات بالأزهر الشريف ) .

خطاب رسمي

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه لهذا السبب تقرر الالتزام بالآتي :

- إيقاف قيد الطلاب المسجلين حالياً على النظامين لحين تحديد مسار واحد لإكمال الدراسة

- قيام كل طالب يرغب في التسجيل على نظام المنازل أو الخدمات في مدارس التربية والتعليم بتقديم إفادة من الأزهر الشريف بعدم تسجيله على قواعد بيانات الأزهر.

- التنسيق بين المديريات التعليمية والمناطق الأزهرية للتحقق من عدم وجود إزدواجية في التسجيل لحين إنهاء إجراءات رب قواعد بيانات الوزارة مع قواعد بيانات الأزهر الشريف.

- قيام الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ربط قواعد بيانات الوزارة مع قواعد بيانات الأزهر الشريف.

من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 ، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 ، بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات ، وفيما يلي تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد :



- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.



- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.



- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.



- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.



- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.



- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.



- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.



- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.



- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.