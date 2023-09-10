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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة القليوبية : إنشاء وحدة لإذابة الجلطات بمستشفى القناطر الخيرية.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية انه يجرى حاليا إنشاء وحدة لإذابة الجلطات بمستشفى القناطر الخيرية بسعة 3 أسرة داخل العناية المركزة، مشيرا الى أن الوحدة تعد الأولى من نوعها فى مستشفيات المحافظة.


جاء ذلك خلال الجولة التى أجراها وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لتفقد مستشفى القناطر الخيرية يرافقه الدكتور يوسف عرابى مدير إدارة الطوارئ، والدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات بالقليوبية، الدكتور سيد النحاس مدير المستشفي، لمتابعة تواجد الأطباء النوباتجيين وطاقم التمريض النوباتجي وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالمتابعة الدورية والمستمرة على مستشفيات المحافظة. 


وتفقد وكيل الوزارة، خلال زيارته العناية المركزة واطمأن على أحوال المرضى وعن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة بالمستشفي، وكذلك تفقد القسم الداخلى وقسم الاستقبال والطوارئ، وتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدا على مجانية الخدمات المقدمة بالطوارئ، موجها بضرورة اتباع معايير الجودة ومكافحة العدوي، وضرورة التزام الطاقم الطبى بالنوباتجيات على مدار اليوم. 


وأثنى، على الفريق الطبى بالمستشفى وأشاد بالمستشفى الجديد وأوصى بسرعة الآنتهاء من وضع خطة تشغيل للمستشفى فى القريب العاجل. 


جدير بالذكر أن المستشفى دخلت ضمن خطة المحافظة فى تطوير المستشفيات، وأن المستشفى تضم 220 سرير وتتكون من 8 غرف عمليات، وغرفتين للمناظير و31 سرير عناية مركزة، و16 سرير عناية متوسطة، و24 حضانة للأطفال المبتسرين، كما تحتوى على 38 جهاز للغسيل الكلوي، بالإضافة إلى أقسام المعامل والأشعة والعلاج الطبيعى وبنك الدم والطوارئ.

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القليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية مستشفي القناطر الخيرية مدير إدارة الطوارئ محافظ القليوبية

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