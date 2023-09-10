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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الإمارات| غارات روسية مكثفة على أهداف أوكرانية.. ومأساة لأب مغربي فقد أبناءه الثلاثة

صدى البلد

الاتحاد الإفريقي ينضم رسمياً إلى مجموعة العشرين

رئيس الدولة يصل الهند للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الـ 20

6 غارات  مكثفة على أهداف أوكرانية حساسة طوال أسبوع

مأساة أب مغربي يبحث عن أولاده تحت الأنقاض

 

اهتمت الصحف الاماراتية اليوم الأحد بعدة احداث عالمية ومحلية.

وقالت صحيفة الإمارات اليوم ، أن أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت 9 سبتمبر 2023، إدراج الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين في مستهل القمة الـ18 في العاصمة نيودلهي.

وقال مودي، في كلمته الافتتاحية أمام القمة: "طرحت الهند اقتراحا لمنح العضوية الدائمة في مجموعة العشرين للاتحاد الأفريقي، وأعتقد أن لدينا اتفاق الجميع على هذا الأمر"، بحسب ما أوردته صحيفة "هندوس تايم" الهندية.

وأضاف وهو يقرع بالمطرقة الاحتفالية: "بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي أن يشغل مقعده كعضو دائم في مجموعة العشرين".

وكان دبلوماسيون من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين قالوا إن انضمام الاتحاد الأفريقي من غير المتوقع أن يؤدي إلى تغيير اسم المجموعة.

وأصبح التوصل إلى توافق في الآراء بين أعضاء مجموعة العشرين أمرا صعبا على نحو متزايد في السنوات الأخيرة في ظل الانقسامات العميقة بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

ونقلت صحيفة الوطن الإماراتية مراسم استقبال  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الي الهند، اول امس.

وحضر بن زايد، خلال الزيارة، أعمال القمة الـ 18 لقادة مجموعة العشرين 2023، والتي تشارك فيها دولة الإمارات ضيفَ شرفٍ. 

وتعقد القمة هذه المرة، تحت شعار "أرض واحدة، أسرة واحدة، مستقبل واحد" في مدينة نيودلهي.

ونقلت صحيفة الخليج أن أعلنت القوات الروسية، اليوم الاحد، أنها شنت ست غارات مكثفة على أهداف أوكرانية حساسة وقامت بالقضاء على 5400 جندي أوكراني خلال أسبوع.

و قُتل أربعة أشخاص وأصيب العشرات في ضربات جوية روسية على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أنه في الفترة من 2 سبتمبر إلى التاسع منه نفذت القوات الروسية 6 ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبحر وكذلك بمسيرات، على مواقع تابعة للاستطلاع اللاسلكي التقني الأوكراني، والبنية التحتية للموانئ، وإنتاج القوارب المسيرة.

ونتج عن تلك الضربات تعطيل عمل أنظمة الاستطلاع الراديوي الاستراتيجية، والخدمات اللوجستية لقوات العدو العاملة على محوري خيرسون وزابوريجيا.

ونقلت صحيفة الخليج مأساة اب كان يبحث عن اطفالة الثلاثة ورصدت الكاميرات لحظات خسارته أطفاله تحت أنقاض الزلزل المدمر في المغرب.

كما أظهر الفيديو  المتداول علي موقع تويتر، الدمار الذي حل المدينة من حطام متراكم إثر الزلزال 

وأنهالت الدعوات الداعمة للأب المكلوم على ابنائها ولأهل البلد الذي أبدل الزلزال حالهم في ثوان.

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