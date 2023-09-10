صحف السعودية: مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى.. وولي العهد يعلن إنشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.. والمغرب يشيّع ضحايا الزلزال

ولي العهد يعلن مشاركة السعودية بـ 20 مليار دولار في البنية التحتية العالمية

البرهان: لا نريد سلاماً يعيدنا إلى ما قبل الحرب

كييف: 32 مسيّرة روسية هاجمت أوكرانيا... وإسقاط 25 منها

رياح سطحية مثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة

تصدرت قمة العشرين اهتمام الصحف السعودية اليوم الأحد، علاوة على موضوعات متفرقة أخرى.



أوردت صحيفة الرياض، اقتحم مستوطنون، اليوم، مجددًا ساحات المسجد الأقصى، في القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف في القدس، أن عشرات المستوطنين بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته، بشكل استفزازي، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال، على بواباته، وعلى مداخل البلدة القديمة، في القدس، لافتةً أن قوات الاحتلال فرضت إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين إلى الأقصى.

وفي موضوع الصحيفة، أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وقال على هامش كلمته في «قمة العشرين» في نيودلهي، أمس: «إن المشروع الاقتصادي سيسهم بتطوير البنى التحتية التي تشمل سككاً حديدية، وسيربط مواني الشرق الأوسط وأوروبا والهند».

وبين الأمير أن الممر الاقتصادي سيوفر فرص عمل طويلة الأمد، موضحاً أن الممر الاقتصادي سيزيد التبادل التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وأشار إلى أن الممر الاقتصادي سيسهم في ضمان أمن الطاقة العالمي، وسيعمل على مد خطوط أنابيب لتصدير الكهرباء والهيدروجين.

وكانت قد بدأت أمس أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند.

ورأس وفد المملكة في القمة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.



من جهة أخرى أعلنت حكومتا المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية أنه تم يوم أمس الأول 8 سبتمبر 2023 توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، وتحدد مذكرة التفاهم الثنائية أطر التعاون بين البلدين لوضع بروتوكولٍ يسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء عابرةٍ للقارات، من خلال موقع المملكة الذي يربط قارتي آسيا بأوروبا.

ويهدف هذا المشروع إلى تيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط أنابيب وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية. كما يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات من خلال كابلات الألياف البصرية، وتعزيز التبادل التجاري وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديدية والموانئ.



التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، اليوم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين.



قالت صحيفة الرياض، وقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.

وفي المغرب لفتت الصحيفة، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب أول أمس "إقليم الحوز" المغربي والأقاليم المجاورة له إلى 2012 حالة وفاة، و2059 مصاباً، حالة 1404 منهم حرجة، وذلك حسب آخر إحصائية رسمية.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية أن عمليات الإنقاذ والبحث عن الضحايا لاتزال متواصلة في المناطق المتضررة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

من جانبها، ذكرت صحيفة عكاظ، أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال مشاركته في اجتماع الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، في نيودلهي، على هامش قمة مجموعة العشرين أمس (السبت)، توقيع مذكرة تفاهم لمشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، لتعزيز الترابط الاقتصادي.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان، مشاركة السعودية في البنية التحتية العالمية بـ20 مليار دولار.

وذكرت (بلومبيرغ) أن ولي العهد ومضيّفه رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي سيفتتحان -على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان للهند- منتدىً استثمارياً سعودياً هندياً، يركّز على الكيماويات، والطاقة، والتصنيع، ومشاريع التكنولوجيا.



قالت صحيفة الشرق الأوسط، يشيّع المغرب، اليوم (الأحد)، ضحاياه بعد الزلزال العنيف الذي دمّر جزءاً كبيراً من البلاد وأودى بحياة أكثر من ألفي شخص، وفق حصيلة رسمية من المتوقع أن ترتفع مع تواصل عمليات البحث.



ويعد الزلزال الذي وقع ليل الجمعة - السبت، بقوة 7 درجات، بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6.8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية)، أقوى زلزال تمّ قياسه في المغرب على الإطلاق. وأعلنت وزارة الداخلية، مساء السبت، أنّ الزلزال أسفر عن 2012 قتيلاً و2059 جريحاً، بينهم 1404 حالاتهم خطرة.

وتعدّ ولاية الحوز مركز الزلزال والأكثر تضرّراً حيث سقط 1293 قتيلاً، تليها ولاية تارودانت التي سقط فيها 452 قتيلاً. وفي هاتين المنطقتين الواقعتين جنوب غربي مدينة مراكش السياحية، دمّر الزلزال قرى بأكملها.

وذكرت الصحيفة، رفض قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، السبت، أي تدخلات خارجية من قبل الاتحاد الأفريقي، مؤكداً أنه لا يرفض السلام، لكن لا يريد سلاماً يعيد الأوضاع إلى ما قبل نشوب الحرب في السودان بين جيشه وقوات الدعم السريع.

ذكرت الصحيفة، أعلنت سلطات كييف العسكرية، اليوم (الأحد)، أن 32 مسيّرة روسية هاجمت أوكرانيا، مضيفة أنها أسقطت 25 منها.

وجاء في بيان من القوات المسلّحة الأوكرانية: «هاجم المحتلون أوكرانيا بـ32 مسيّرة انتحارية... دمّرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 25 منها. وجّه المحتلون الروس معظم المركبات الجوية غير المأهولة باتجاه منطقة كييف».