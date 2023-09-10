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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أوسكار وايلد.. مجموعة قصصية عن الهيئة السورية للكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، المجموعة القصصية (أوسكار وايلد)، ترجمة: منير الرفاعي، رسوم: قحطان الطلاع.

تصلح هذه القصص الخمس لأن تكون علامة بارزة في قصص الأطفال واليافعين، بموضوعاتها المميزة، وبأسلوبها السلس الشائق وبخيالها الخصب. يمزج فيها الكاتب الشهير "أوسكار وايلد" بين الخيال والواقع ببراعة قلّ نظيرها.

تكشف القصص عما تنطوي عليه أعماق النفس البشرية، فتحتفي بما فيها من خير وجمال، وتنتقد ما ينزّ عنها من شرّ وقبح. إنها تحتفي بالتضحية لأجل الآخرين وبنشر المحبة وروح التعاون للارتقاء بالمجتمع، وتنتقد الأنانية والكِبر واستغلال براءة الناس وطيبتهم والاستهزاء بالآخرين والسخرية من مشاعرهم.

المجموعة القصصية (أوسكار وايلد)، ترجمة: منير الرفاعي، رسوم: قحطان الطلاع، صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.

 

الهيئة العامة السورية للكتاب أوسكار وايلد منير الرفاعي قحطان الطلاع قصص الأطفال واليافعين

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