هزة زلزالية جديدة تضرب المغرب بقوة 4.5 على مقياس ريختر

أكد معهد الجيوفيزياء المغربي، اليوم الأحد، أن زلزال الحوز كان الأشد قوة منذ فترة طويلة لأنه كان سطحيا.

وأوضح المعهد المغربي، في تصريح لشبكة للعربية أن أقوى الهزات الارتدادية وصلت إلى 5.9 على مقياس ريختر.

وأشار إلى أن أخر هزة ارتدادية تم تسجيلها منذ نصف ساعة وكانت بقوة 4.5 على مقياس ريختر.

ويشيّع المغرب اليوم، الأحد، ضحاياه بعد الزلزال العنيف الذي دمّر جزءاً كبيراً من البلاد وأودى بحياة أكثر من ألفي شخص، وفق حصيلة رسمية من المتوقع أن ترتفع مع تواصل عمليات البحث.

ويعد الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت، بقوة 7 درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6،8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية)، أقوى زلزال تمّ قياسه في المغرب على الإطلاق.

وأعلنت وزارة الداخلية مساء السبت أن الزلزال أسفر عن مصرع 2012 شخصا وإصابة 2059، بينهم 1404 حالاتهم خطرة.

وتعد ولاية الحوز مركز الزلزال والأكثر تضررا حيث سقط بها 1293 شخصا، تليها ولاية تارودانت التي سقط فيها 452.

وفي هاتين المنطقتين الواقعتين جنوب غرب مدينة مراكش السياحية، دمّر الزلزال قرى بأكملها.