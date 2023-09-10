كانوا بيزفوا عروسة.. مصرع شاب وإصابة آخرين بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، في حادث انقلاب سيارة أثناء زفة عروس على طريق المنصورة جمصة بمحافظة الدقهلية، .

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا، من مركز شرطة طلخا، بانقلاب سيارة زفة على طريق المنصورة جمصة، بالقرب من قرية شرنقاش .

انتقل على الفور ضباط مباحث مركز شرطة طلخا لمكان الحادث، و تبين أنه أثناء سير السيارة بسرعة شديدة انحرفت عجلة القيادة في يد السائق حيث كان يقوم بزفة العروس ما أدى إلى انقلابها.

وأسفر الحادث عن مصرع كريم.م م ٢١ عاما وإصابة اثنين آخرين، تم نقل الجثة لمشرحة الدولى والمصابين ايضا للمستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة.