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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً.. محافظة الجيزة تنظم احتفالية لتسليم 40 فتاة مقبلة على الزواج أجهزة كهربائية

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

تنظم محافظة الجيزة غداً الاثنين احتفالية كبرى لتسليم ٤٠ فتاة مقبلة علي الزواج أجهزة كهربائية للتيسير عليهم ولمساعدتهن في إتمام زفافهن واستكمال ما ينقصهن لتجهيز منزل الزوجية ولإدخال الفرحة على قلوبهن.

وذلك في اطار مبادرة " هنكمل فرحتهم " بالتعاون مع مؤسسة مصطفي وعلي أمين الخيرية. 


ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن  المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفئات الأولي بالرعاية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف أحياء ومراكز المحافظة. 


وأكد محافظ الجيزة علي أن الدولة تبذل كل الجهود من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين في العديد من المجالات مؤكدا علي دور المجتمع المدني في خدمة المجتمع والتعاون مع الجهاز التنفيذي في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.


وثمن المحافظ التعاون المثمر مع مؤسسة مصطفي وعلي أمين الخيرية في دعم جهود المحافظة والوقوف بجانب الأسر الأولي بالرعاية وأبناء المحافظة مؤكداً علي زيادة التعاون لتقديم خدمات افضل للمواطنين.  
 

وأشار راشد أن الحالات المستفيدة يتم اختيارهن في ضوء الأبحاث الاجتماعية التي يقوم بها فريق متخصص من مديرية التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع المؤسسة لتحديد الأسر الأكثر احتياجاً بقرى ومراكز المحافظة ووفق المعايير المحددة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها  .

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