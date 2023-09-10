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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 3 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه لفلاح نقب عن الآثار بكفر الشيخ

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، فلاحاً بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه بتهمة التنقيب عن الآثار دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.

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صدر الحكم برئاسة المستشار شريف قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، أحمد فتحي عبد العال، محمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد أبو طالب، أمين سر الجلسة.

وكان المستشار سعود نجيب، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، أحال المتهم «هـ.و» 42 سنة، مقيم بقرية دقميرة بمركز كفر الشيخ، إلى محكمة الجنايات؛ لأنه في 27 يونيو 2022م، أجرى وآخر -وافته المنية- أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.

500 الف جنيه التنقيب عن الاثار الدائرة الثانية السجن ترخيص جنايات كفر الشيخ دون ترخيص

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