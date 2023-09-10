عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال افتتاحه معرض صحاري.. وزير الزراعة يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بالفلاح

صدى البلد

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر شهدت نهضة زراعية كبيرة في عهد  الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لانها المصدر الرئيسي للغذاء   مستعرضا بعض تلك الانجازات في مجال التوسع الافقي والرأسي وإقامة المشروعات الزراعية العملاقة.

وأشاد بالدور الذي يبذله الفلاح والمزارع المصري من أجل تحقيق الأمن الغذائي لشعبنا العظيم وأضاف ان الدولة تقدر هذا الدور لفلاح ولذلك تقدم له كل الدعم وتضعه في مقدمة اولوياتها مؤكدا على تشجيع الدولة لاستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في الزراعة لتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.

جاء تصريحات وزير الزراعة على هامش افتتاحه الدورة الخامسة والثلاثون من معرض "صحاري الدولي" بحضور بعض سفراء الدول الأجنبية وقيادات وزارة الزراعة ونواب البرلمان والشركة المنظمة حيث يعد أكبر معرض زراعي في أفريقيا، ويقام على مدار ثلاثة أيام، بمركز مصر للمعارض بالتجمع ، وبمشاركة أكثر من 200 عارض من كبرى الشركات العالمية والمحلية في مختلف قطاعات المجال الزراعي.

وأعرب القصير، عن سعادته بما شاهده في المعرض وقال أنه هذا العام يأتي تزامنا مع احتفالات مصر بعيد الفلاح.

وتفقد "القصير"، في أجنحة المعرض وخاصة المعنية بالزراعة الذكية والرقمية والذكاء الاصطناعي ومستلزمات الإنتاج حيث يضم المعرض مجموعة من التكنولوجيا المرتبطة بالري الحديث والصوب الزراعية والتقاوى والشتلات والبذور ومستلزمات الإنتاج والزراعة الحديثة .

وقال وزير الزراعة ، إن التواجد الدولى الكبير في المعرض يؤكد على اهمية السوق المصري وقطاع الزراعة الذي شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات التسع الماضية مشيدا بمشاركة والصين بأكثر من 40 شركة وكذلك روسيا والتنوع في الدول المشاركة بالمعرض مثل أرمينيا وسويسرا وباكستان وكندا
وبعض الدول العربية والافريقية وكذلك مشاركة دول جديدة للمرة الأولى مثل إنجلترا وذلك بالإضافة للدول دائمة المشاركة والشهيرة بقطاع زراعي قوي، ليصبح مجموع الدول المشاركة 22 دولة.

وأضاف القصير ، أن معرض صحاري فرصة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والميكنة وايضا منصة مهمة يلتقي من خلالها كل المهتمين بالشأن الزراعي سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي

وتجدر الإشارة إلى هناك شركات أجنبية عديدة مشاركة في معرض صحاري هذا العام ويشهد زخم من عروض الشركات المتخصصه فى نظم ومستلزمات الرى الحديث كما يشهد أيضا عروض من البنوك لعرض منتجاتهم فى مجال الاجرى بزنس ومنصات لتسويق مستلزمات الانتاج الزراعى.

جدير بالذكر أن معرض ﺻﺤﺎرى الدولى الذي تنظمة إحدى شركات القطاع الخاص"انفورما ماركتس" يعد المعرض الأكبر للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

ويقام سنويا تحت رعاية وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، ويضم أيضا أجنحة للمعدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج وعلى هامش المعرض تقام ندوات وجلسات نقاشية في المجالات الزراعية المختلفة.

IMG-20230910-WA0024
IMG-20230910-WA0024
IMG-20230910-WA0025
IMG-20230910-WA0025
IMG-20230910-WA0023
IMG-20230910-WA0023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعر الرسمي لـ السجائر في الأسواق.. اعرف وصلت كام؟

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

كده معاه 11 "أبطال أفريقيا"| سرقة شعار النادي الأهلي.. والسبب فريق في الدوري التونسي| تفاصيل غريبة

3 أندية في شهر.. عمرو وردة يعود للدوري المصري رسميا

بحبها ومعرفش القانون|طالب الثانوية :أقمت علاقة مع طالبة الإعدادي لـ 3سنوات

إصابة قوية وقضايا بالصين| لحظات صعبة هددت بإنهاء مسيرة موديست مهاجم الأهلي الجديد.. وهذه قصة فشله بألمانيا

ترشيحاتنا

فرحة عارمة.. نتنياهو يشيد بمشروع ربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط

صحف السعودية: مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى.. وولي العهد يعلن إنشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.. والمغرب يشيّع ضحايا الزلزال

2.3 % زيادة في أسعار الذهب بمصر.. وصل كم الآن؟

بعد ضمان بقاء محمد صلاح.. ليفربول يلبي رغبة يورجن كلوب

يهز أساس مجموعة العشرين.. ماكرون يندد بمواصلة هجوم روسيا على أوكرانيا

إيطاليا تنسحب من اتفاق كبير مع الصين.. وسفير بكين يحذر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع بجنود التكتيكي بالمنطقة المركزية العسكرية

استقبلوه بالشماريخ.. عمرو دياب يشعل حماس الجمهور في أبو ظبى.. شاهد

انقذوا حلمي بكر| تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار الشهير وسبب اختفائه

فيديو

كان معمول لفيلم نجم شهير.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن كليب السخان

المغرب مجرد بروفة.. اعرف قوة زلزال الفناء وكيف سيمزق القشرة الأرضية «فيديوجراف»

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

ودع الـ 1900 جنيه .. سعر مثالي لشراء الذهب وعيار 21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ