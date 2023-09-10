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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح مدارس في أجا بتكلفة 26 مليون جنيه

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  عدد من المدارس بمركز ومدينة أجا بتكلفة إجمالية 26  مليون جنيه ، بحضور الأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندس هشام عطية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية ، وأعضاء مجلس النواب النائب إيهاب أنيس، والنائبة أية فتي. 

وأكد "المحافظ " على أن ما نشاهده كل يوم من افتتاح للمدارس وللمشروعات القومية هو بحق إنجاز للدولة المصرية لم يحدث من قبل في ظل قيادة  الرئيس عبدالفتاح  السيسي .

وقال " مختار "أن  الهدف من إنشاء مدارس جديدة هو وصول الخدمة التعليمية لكافة الطلاب في المدن والقري وتقليل كثافة الفصول وتقديم خدمة تعليمية متميزه لبناء جيل جديد مسلح بسلاح العلم والمعرفة .

ووجه  لوكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ورؤساء المراكز والمدن بالمشاركة مع المجتمع المدني بتنجيل جميع ملاعب المدارس لممارسة الطلاب لكافة الانشطه الرياضيه عليها .

وأشاد " مختار  " بدور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب أروع المثل في المشاركة المجتمعية في البناء والتنمية الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها بناء المدارس .

حيث افتتح " المحافظ "  مدرسة شبراويش الثانوية علي  مساحة  2,500 متر مربع ومكونه من 15  فصل تعليمي بتكلفة 4,5 مليون جنيه وتفقد فصول المدرسه والمعمل .

كما  افتتح مدرسة أجا الإعدادية بنات بمدينة أجا علي مساحة 2,500 متر مربع ومكونه من 24 فصل تعليمي بتكلفه 8,5 مليون جنيه وتفقد فصول المدرسه والمعمل.

 وافتتح " المحافظ "  مدرسة الاعدادية بنين علي مساحة 2,500  متر مربع ومكونه من 11 فصل تعليمي  بتكلفة 4,5 مليون جنيه .

كما افتتح  مدرسة بقطارس الجديدة بقرية بقطارس  علي مساحة 300 متر مربع ومكونه من 18 فصل بتكلفة 8,5 مليون جنيه وتفقد فصول المدرسه والمعمل .

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