محافظ الدقهلية يفتتح مدارس في أجا بتكلفة 26 مليون جنيه

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عدد من المدارس بمركز ومدينة أجا بتكلفة إجمالية 26 مليون جنيه ، بحضور الأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندس هشام عطية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية ، وأعضاء مجلس النواب النائب إيهاب أنيس، والنائبة أية فتي.

وأكد "المحافظ " على أن ما نشاهده كل يوم من افتتاح للمدارس وللمشروعات القومية هو بحق إنجاز للدولة المصرية لم يحدث من قبل في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وقال " مختار "أن الهدف من إنشاء مدارس جديدة هو وصول الخدمة التعليمية لكافة الطلاب في المدن والقري وتقليل كثافة الفصول وتقديم خدمة تعليمية متميزه لبناء جيل جديد مسلح بسلاح العلم والمعرفة .

ووجه لوكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ورؤساء المراكز والمدن بالمشاركة مع المجتمع المدني بتنجيل جميع ملاعب المدارس لممارسة الطلاب لكافة الانشطه الرياضيه عليها .

وأشاد " مختار " بدور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب أروع المثل في المشاركة المجتمعية في البناء والتنمية الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها بناء المدارس .

حيث افتتح " المحافظ " مدرسة شبراويش الثانوية علي مساحة 2,500 متر مربع ومكونه من 15 فصل تعليمي بتكلفة 4,5 مليون جنيه وتفقد فصول المدرسه والمعمل .

كما افتتح مدرسة أجا الإعدادية بنات بمدينة أجا علي مساحة 2,500 متر مربع ومكونه من 24 فصل تعليمي بتكلفه 8,5 مليون جنيه وتفقد فصول المدرسه والمعمل.

وافتتح " المحافظ " مدرسة الاعدادية بنين علي مساحة 2,500 متر مربع ومكونه من 11 فصل تعليمي بتكلفة 4,5 مليون جنيه .

كما افتتح مدرسة بقطارس الجديدة بقرية بقطارس علي مساحة 300 متر مربع ومكونه من 18 فصل بتكلفة 8,5 مليون جنيه وتفقد فصول المدرسه والمعمل .

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