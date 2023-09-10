البورصة تواصل الأداء الإيجابي في منتصف تعاملات اليوم الأحد

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الأحد، أول الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 19573 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 23544 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 8149 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 3851 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 5661 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 5406 نقطة.