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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل إطلاقه بيومين.. سعر ومواصفات iPhone 15 الجديد

قبل إطلاقه بيومين..اعرف
قبل إطلاقه بيومين..اعرف سعر ومواصفات iPhone 15 الجديد

تعتزم شركة أبل إطلاق أربعة هواتف آيفون جديدة في 12 سبتمبر في حدثها "Wanderlust": آيفون 15، آيفون 15 بلس، آيفون 15 برو، وآيفون 15 برو ماكس (والذي قد يطلق عليه أيضًا آيفون 15 ألترا). سيحتوي آيفون 15 وآيفون 15 بلس على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وتصميم جديد مع ظهر من الزجاج غير اللامع، ومنفذ USB-C.

سيكون لدى آيفون 15 وآيفون 15 بلس تصميم مشابه لهواتف آيفون 14، مع نظام كاميرا مزدوج على الخلف. ومع ذلك، هناك تسريبات أن الخلف سيكون من الزجاج غير اللامع، والذي عادة ما يكون محجوزًا لطرازات Pro، بينما كانت طرازات المبتدئين ذات نهاية لامعة. من المتوقع أن يكون الهيكل مصنوعًا من الألومنيوم لتوفير المتانة، وسيكون زر التبديل الصامت موجودًا على الجانب الأيسر.

 

أبل تكشف عن آيفون 15 وآيفون 15 بلس بكاميرا 48 ميجابكسل وتصميم جديد

 

من المتوقع أن تظل أحجام ودقة شاشات آيفون 15 وآيفون 15 بلس كما هي في طرازات العام الماضي. هذا يعني أن آيفون 15 من المحتمل أن يتميز بشاشة Super Retina XDR OLED بقياس 6.1 بوصة بدقة 2532 × 1170 بكسل. من ناحية أخرى، قد يتميز آيفون 15 بلس بشاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 2778 × 1284 بكسل. من الجدير بالذكر أنه لا يُتوقع أن يتمتع أي منهما بميزة ProMotion ، والتي توفر معدل تحديث 120 هرتز. بدلاً من ذلك ، من المقرر أن يتميزوا بشاشات 60 هرتز. على صعيد آخر، يُشاع أن أبل ستقدم ميزة Dynamic Island على هذه الأجهزة.

بالنسبة لأولئك الذين قد لا يعرفون ، فإن "Dynamic Island" من Apple يمثل نهجًا جديدًا لتصميم "notch" ، والذي تم تقديمه مع iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max. بدلاً من المساحة السوداء المعتادة في الجزء العلوي من الشاشة ، يتميز Dynamic Island بفتحة على شكل حبة لها القدرة على تغيير شكلها وحجمها. إنه عنصر تفاعلي يمكنه عرض معلومات مختلفة مثل المكالمات الواردة ، والتنبيهات ، والإشعارات ، ومصادقة Face ID ، والملاحة خطوة بخطوة ، وعناصر تحكم في تشغيل الموسيقى ، والمزيد. ما هو مثير للاهتمام هو أنه يمكنك النقر أو الضغط لفترة طويلة على هذه المنطقة للوصول إلى وظائف مختلفة أو إطلاق التطبيقات ، مما يخدم في الأساس كاختصار متعدد المهام. على الرغم من versatility، لا يزال Dynamic Island يخفي كاميرا TrueDepth الأمامية لل iPhone وأجهزة الاستشعار المسؤولة عن Face ID.

من المتوقع أن يكون آيفون 15 وآيفون 15 بلس على الأقل بنفس قوة طرازات Pro العام الماضي حيث من المتوقع أن يرتقيان بمعالج Apple A16 Bionic. وفقًا لبيانات أبل الخاصة ، فإن معالج A16 Bionic أسرع بنسبة 7٪ من معالج A15 Bionic في iPhone 14.

يتميز آيفون 15 وآيفون 15 بلس بكاميرا 48 ميجابكسل، وهو ترقية كبيرة عن كاميرا 12 ميجابكسل الرئيسية في آيفون 14. سيسمح الزيادة في عدد الميجابكسل بأخذ صور بدقة أعلى مع تفاصيل محسّنة. سيكون هناك أيضًا مستشعر ultrawide بدقة 12 ميجابكسل. من المتوقع أن تتمتع الكاميرا الأمامية الموجودة داخل Dynamic Island بحساس بدقة 12 ميجابكسل وفتحة f/1.9 وتركيز تلقائي.

من المتوقع أن يبدأ آيفون 15 بسعر 799 دولارًا ، بينما سيبدأ طراز 15 Plus بسعر 899 دولارًا. بالنسبة لخيارات الألوان ، تشير التسريبات إلى أنه يمكننا أن نتوقع أن تكون هذه الأجهزة متاحة باللون الأزرق الفاتح ، والأسود ، والنجمي ، والأصفر ، والوردي المرجاني عند الإطلاق.

آيفون Wanderlust آيفون 15 آيفون 15 بلس USB-C آيفون 15 برو ماكس آيفون 15 برو Dynamic Island iPhone iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max

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