سعر رخيص.. موبايل Realme من الفئة المتوسطة بنفس إمكانيات الفلاجشيب

أعلنت شركة ريلمي، العلامة التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية، في عام 2023 عن إطلاق هاتفها الرائد الجديد Realme 11 Pro Plus، الذي يتميز بمجموعة من المواصفات القوية والميزات المميزة.

يأتي هاتف Realme 11 Pro Plus بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة +FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. كما يعمل الهاتف بمعالج Mediatek Dimensity 7050 ثماني النواة، ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

ويتميز هاتف Realme 11 Pro Plus بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 200 ميجابكسل (رئيسية) و8 ميجابكسل (واسعة الزاوية) و2 ميجابكسل (ماكرو)، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقوة 100 واط.

ويأتي هاتف Realme 11 Pro Plus بنظام تشغيل Android 13، ويتوفر بألوان الأسود والأبيض والأزرق.

وتبدأ أسعار هاتف Realme 11 Pro Plus من 13500 جنيهًا مصريًا في مصر.

ويأتي إطلاق هاتف Realme 11 Pro Plus في إطار سعي ريلمي لتعزيز مكانتها في السوق المصري وتقديم أفضل تجربة ممكنة للمستخدمين.