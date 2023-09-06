ملك الفئة المتوسطة.. مبيعات تفوق التوقعات لهاتف ريلمي Realme Narzo N53

أطلقت شركة "ريلمي" الصينية هاتفها الذكي Realme Narzo N53 في الهند شهر مايو الماضي، وهو واحد من أحدث وأفضل عروض العلامة التجارية في فئة الهواتف الاقتصادية الموفرة في الميزانية، وبالفعل حقق للشركة نجاحا هائلا في المبيعات فاق التوقعات.

ووفقا لتقرير gizmochina التقني المتخصص، أعلنت Realme أن "نارزو إن 53" هو الهاتف الذكي الرائد في فئة المبتدئين، ومن خلال تغريدة على موقع "إكس" أو تويتر سابقا، أعلنت شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية أن Narzo N53 أصبح الهاتف الذكي رقم 1 الأكثر مبيعًا في الهند ضمن فئة 10000 روبية هندية.

Realme

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، تم إطلاق الجهاز في الهند بسعر دخول يبدأ من 8999 روبية هندية مع متغير ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت + 64 جيجابايت من سعة التخزين، وفي الوقت نفسه، تبلغ تكلفة النسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت 10999 روبية هندية.

Realme

مواصفات ريلمي نارزو N53

يحتوي موبايل Realme Narzo N53 على شاشة عرض IPS LCD طويلة مقاس 6.74 بوصة توفر دقة HD + ومعدل تحديث 90 هرتز، درجة السطوع 450 شمعة في المتر المربع عند الذروة ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 180 هرتز.

ويعمل “ريلمي” من خلال معالج Unisoc T612 ويدعم "ريلمي ناروز" توسيع ذاكرة الوصول من خلال الذاكرة العشوائية الافتراضية. يتم تشغيل الجهاز بواسطة بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

ويعمل Narzo N53 على نظام التشغيل أندرويد 13 المستند إلى واجهة مستخدم Realme UI 4.0 ويحتوي الظهر على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، بينما الشاشة بها كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

ويصل هذا الطراز أيضًا في خيارين من الألوان، وهما Feather Gold وFeather Black.