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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موسم العودة للمدارس.. خصم 22% على موبايل ريلمي C53

Realme C35
Realme C35

بدأ موسم العودة إلى المدارس وبالتالي شراء مستلزمات الدراسة، لذلك تقدم مواقع التجارة الإلكترونية خصومات كبيرة على منتجاتها بمناسبة موسم العودة للدراسة، ومن ضمن العروض المقدمة تخفيضات كبيرة على بعض طرازات الهواتف الذكية، مع تقديم عدد كبير من الهواتف من الطرازات الاقتصادية ذات الأسعار المعقولة تناسب الطبقة المتوسطة وهي أرخص من تلك الموجودة في المتاجر الفعلية.

Realme C35

من ضمن العروض القوية على إحدى مواقع التجارية الإلكترونية، خصم 22% على هاتف  "ريلمي  سي 53"  بشريحتين اتصال SIM متوسط المدى المعروض حاليا بسعر 8000 جنيه فقط وذلك مع تكوين الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 6 جيجابايت رام و 128 جيجا بايت روم، ويدعم حتى شبكات الجيل الرابع 4G فقط، وهو من أفضل الهواتف الاقتصادية الموفرة في الميزانية. إليك في السطور التالية كل المعلومات التقنية عن الهاتف الذكي.

مواصفات Realme C35

يحتوي هاتف "ريلمي  C53" على شاشة عرض نوع LCD مقاس 6.6 بوصة، دقة وضوح 1080x2408 بكسل مع كثافة بكسلات 401 نقطة لكل بوصة، نسبة عرض إلى ارتفاع 20:9 ونسبة شاشة إلى جسم 84.0% كما أن معدل التحديث 90 هرتز، مع درجة سطوع قصوى 600 شمعة لكل متر مربع وفي الحالة العادية 480 شمعة، مع زجاج واقي من Panda Glass

Realme C35

يتم تشغيل هاتف "ريلمي" من خلال معالج وحدة مركزية من "Unisoc " شريحة Tiger T616 بدقة تصنيع 12 نانومتر ثماني النوى بتردد ميقاتي أعلى 2  جيجاهرتز وذلك من خلال أنوية Cortex-A75 وشريحة معالجة الرسوميات الجرافيك Mali-G57 MP1 ، تقترن في عملها مع ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت رام و سعة تخزين 128 جيجابايت روم تقنية UFS 2.2، ويدعم وجود بطاقة microSDXC لزيادة مساحة التخزين على الهاتف.

يحزم هاتف "ريلمي" بطارية مدمجة لا يمكن إزالتها من مادة ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 18 وات، وفيما يخص السوفت وير يعمل من خلال نظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة مستخدم Realme UI 2.0، الوزن الإجمالي للهاتف 189 جرام ودرجة السمك 8.1 ملم، بينما الطول 164.4 ملم والعرض 75.6 ملم.

بإمكانيات جبارة.. هاتف 5G جديد من ريلمي يكتسح الأسواق

ريلمي تطلق سلسلة جديدة من الهواتف الذكية بسعر اقتصادي وموفر

يأتي هاتف "ريلمي" بإعداد كاميرات ثلاثي في اللوحة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة f/1.8 والكاميرا الثانية ماكرو بدقة 2 ميجابكسل فتحة عدسة f/2.4 والكاميرا الثالثة للعمق فتحة عدسة f/2.8  بدقة 0.3 ميجابكسل، كل ذلك مع تقنية HDR و التصوير البانورامي  والتركيز التلقائي اوتو فوكس وإمكانية التصوير الليلي، وهناك أيضا فلاش ليد.

بالنسبة للكاميرا في الشاشة الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة، حجمها f/2.0 بها  إمكانية تصوير مقاطع فيديو بجودة 720 ميجابكسل مع 30 إطار في الثانية.

يأتي هاتف "ريلمي" بعدة مستشعرات وهي التقارب و التسارع والجيروسكوب والبوصلة كما نجد من أهم وسائل الحماية والأمان مستشعر بصمة الأصابع مدمج في زر التشغيل، كما يدعم الهاتف اتصالات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band وبلوتوث 5.0, A2DP, LE وتحديد الموقع الجغرافي GPS مع نظم ملاحة GLONASS, GALILEO, BDS

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