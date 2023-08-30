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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 200 ميجابكسل.. موبايل فئة متوسطة من Realme بنفس إمكانات الفلاجشيب

بكاميرا 200 ميجابكسل..موبايل
بكاميرا 200 ميجابكسل..موبايل فئة متوسطة من Realme بنفس إمكان

أعلنت شركة ريلمي الصينية عن هاتفها الجديد Realme 11 Pro Plus في يوليو 2023، والذي يأتي بمواصفات قوية في الفئة المتوسطة، مما يجعله من أفضل الخيارات المتاحة في السوق.

 

التصميم

 

يأتي هاتف Realme 11 Pro Plus بتصميم مميز من الزجاج، حيث يتميز بظهر منحني قليلاً من الأطراف، مما يجعله مريحًا في اليد. كما يتميز بإطار من الألومنيوم، مما يوفر متانة جيدة للهاتف.

 

الشاشة

 

يأتي هاتف Realme 11 Pro Plus بشاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة، وبدقة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز. كما تدعم الشاشة تقنية HDR10+، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة.

 

الأداء

 

يأتي هاتف Realme 11 Pro Plus بمعالج MediaTek Dimensity 7050 5G، وهو معالج قوي يوفر أداءً ممتازًا في الألعاب والتطبيقات المختلفة. كما يدعم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

 

الكاميرا

 

يأتي هاتف Realme 11 Pro Plus بكاميرا خلفية رباعية، حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، مع دعم التثبيت البصري الـ OIS. كما تأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وهي كاميرا واسعة الزاوية. أما الكاميرا الثالثة فهي كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، أما الكاميرا الرابعة فهي كاميرا تيليفوتو بدقة 2 ميجابكسل، وبزوايا تصوير تصل إلى 120 درجة.

أما الكاميرا الأمامية للهاتف فهي بدقة 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وهي كاميرا جيدة تلتقط صورًا سيلفي رائعة.

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البطارية

 

يأتي هاتف Realme 11 Pro Plus ببطارية بسعة 4500 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 125 واط.

 

السعر

 

يتوفر هاتف Realme 11 Pro Plus في مصر بسعر 15499 جنيه مصري.

 

مميزات هاتف Realme 11 Pro Plus

 

• تصميم جذاب من الزجاج

• شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز

• معالج قوي MediaTek Dimensity 7050 5G

• كاميرا خلفية رباعية بدقة 200 ميجابكسل

• كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل

• بطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 125 واط

 

عيوب هاتف Realme 11 Pro Plus

 

• لا يدعم الشحن اللاسلكي

• لا يدعم سماعات رأس 3.5 ملم

 

يعد هاتف Realme 11 Pro Plus من أفضل الخيارات المتاحة في الفئة المتوسطة، حيث يتميز بتصميم جذاب، وشاشة رائعة، وأداء قوي، وكاميرا جيدة، وبطارية تدوم طويلاً.

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