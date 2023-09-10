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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يتقدم بسؤال عن توقف عمليات المفاصل في المستشفيات

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بسؤال برلمان للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في شأن توقف عمليات المفاصل في المستشفيات المصرية.

وقال النائب في سؤاله، رغم تأكيد واحتفاء الحكومة بأنها تستوفي الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على الصحة في موازنة العام المالي 2023/2024 ، والذي يمثل 3% من الناتج القومي الإجمالي، إلا أن أصوات معاناة المواطنين علت عن ما تروج له الحكومة خاصة في ظل توقف عمليات المفاصل.

وأكمل "البرلسي"، المواطنون الذين يعانون من ظروف صحية تستلزم إجراء عملية جراحية  في أحد المفاصل، يعانون بسبب التأجيل المستمر لموعد العملية وعدم تحديد موعد نهائي لها نتيجة عدم وجود مفاصل في مستشفيات الدولة.

وأضاف النائب عن حزب التجمع، على مدار شهور طويلة مضت سعينا وسعى العديد من النواب  (دون جدوى) لطرح المشكلة على وزير الصحة والسكان، وذلك لإلزام الوزارة  بدورها في توفير المطلوب رحمة بالمرضى الذي يحتاجون لمثل هذه العمليات وأصبحوا أسرى للفراش غير قادرين على الحركة في انتظار توفير وزارة الصحة للمفاصل.

واستكمل عضو مجلس النواب، موقف وزارة الصحة والسكان غير الإنساني يتعارض مع توجهات القيادة السياسية التي تحركت على مدار الأعوام الماضية لإنهاء مشاكل قوائم الانتظار  المزمنة التي عانى منها القطاع الصحي لفترة طويلة، وتتسبب الوزارة حاليا في تفاقم المشكلة مرة أخرى.

واختتم النائب أحمد بلال البرلسي سؤاله البرلماني متسائلا: عن أسباب عدم توافر المفاصل في المستشفيات الحكومية، ما يزيد من آلام السادة المواطنين ويحولهم إلى عاجزين عن الحركة وعن خدمة أنفسهم.

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