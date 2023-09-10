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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد كارثة المغرب.. خبير يحذر من دمار هائل قد يلحق بهذه الدولة

زلزال
زلزال

أصدر خبير إيراني تحذيرا بشأن تعرض البلاد للزلازل المدمرة، في وقت ضرب فيه المغرب زلزال مدمر أودى بحياة أكثر من ألفي شخص، وفق ما ذكرت صحيفة إيران إنترناشيونال.

كشف علي بيت الله، رئيس مركز الزلازل في مركز أبحاث الإسكان والتنمية الحضرية، أنه في حالة وقوع زلزال بقوة سبع درجات على مقياس ريختر، يمكن تدمير ما يقرب من 60 بالمائة من المباني في إيران.

وأوضح بيت الله، أن منطقة طهران-كرج، وهي منطقة ذات كثافة سكانية عالية، تواجه خطرًا أكبر بكثير. 


ومن المحتمل أن يؤدي وقوع زلزال بقوة سبع درجات في المنطقة وحدها إلى تدمير أكثر من مليوني وحدة سكنية، مما يعرض ستة ملايين شخص لخطر داهم.

ويأتي هذا التحذير في أعقاب المخاوف الأخيرة التي أعرب عنها مهدي بيرهادي، عضو مجلس طهران، الذي أكد على الحاجة الملحة لتجديد المباني في العاصمة لتعزيز القدرة على مقاومة الزلازل.


وتقع إيران عند ملتقى الصفائح التكتونية العربية والهندية والأوراسية، وتشتهر بنشاطها الزلزالي العالي، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول عرضة للزلازل على مستوى العالم. وشهدت البلاد عدة زلازل ضخمة في التاريخ الحديث، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح وأضرار اقتصادية كبيرة.

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