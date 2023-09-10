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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شريف خاطر يعرض تجربة جامعة المنصورة التنموية بالمؤتمر العربي الخامس

سعادة طالبات الثانويه
سعادة طالبات الثانويه

شهد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، افتتاح  فعاليات المؤتمر العربي الخامس حول التعليم العالى والتنمية المستدامة تحت عنوان: دور الجامعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والذى تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية.

 وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية، الدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ، وبمشاركة عدد من رؤساء الجامعات من مختلف الدول العربية .

وقد شارك رئيس جامعة المنصورة بفعاليات المؤتمر  متحدثا فى الجلسة الأولى بالمؤتمر بعنوان رؤية  القيادات الأكاديمية لدور الجامعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة برئاسة الدكتور ناصر القحطاني المدير العام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وقدم عرضا  بعنوان تجربة جامعة المنصورة فى تحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠.

واستعرض نشأة جامعة المنصورة العريقة والتى مر على إنشائها أكثر من خمسين عاما، كما استعرض إمكانيات الجامعة المادية  والبشرية جعلتها فى مقدمة الجامعات المصرية والعربية مؤكدا أن الجامعة اهتمت  فى خطتها الاستراتيجية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة مما جعلها تكون أول جامعة مصرية حكومية تعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وحصولها على المركز الأول كأفضل جامعة صديقة للبيئة وأفضل جامعة ابتكارية على مستوى جامعات الدلتا   وكذلك اهتمامها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة مما انعكس على تحقيق الجامعة مراكز متقدمة محليا ودوليا  فى التصنيفات الدولية للجامعات .

كما أشار إلى دور الجامعة فى المشاركة الفعالة فى دعم أنشطة المسئولية الاجتماعية من خلال أنشطة قطاع خدمة المجتمع والتى شملت القوافل الشاملة والندوات ومحو الامية  والمشاركة فى المبادرات الرئاسية  ومواجهة جائحة كورونا  وكذلك دعم وتقديم استشارات ريادة الأعمال من خلال مراكز التطوير المهنى بالجامعة  وعقد ملتقيات التوظيف واستشراف المستقبل من خلال الاهتمام بإنشاء كليات و تخصصات جديدة تواكب سوق العمل للحصول على فرص توظيف أفضل، والانفتاح فى التعاون مع الجامعات الأجنبية وتنفيذ مشروعات ومبانى صديقة للبيئة وتنفيذ مشروعات بحثية وتطبيقية كما اهتمت الجامعة بآلية مواجهة التغيرات المناخية و التى تتفق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 كما أستعرض خطة الجامعة تنفيذ مشروعات مستقبلية وهى تنفيذ المدينة الطبية بمدينة جمصة تضم مراكز التميز الطبي بالجامعة وبرامج زراعة الأعضاء 
كما  تحدث بالجلسة مجموعة من رؤساء الجامعات  المتحدثين من  مختلف الدول  العربية وهم الدكتور أحمد بن سالم العامر رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، وقدم عرضا  بعنوان إضاءات حول تجربة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية فى تحقيق التنمية المستدامة.

وتحدث الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكيةبدولة الإمارات العربية المتحدة وقدم عرضا بعنوان التعليم من أجل التنمية المستدامة.

كما تحدث الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وقدم عرضا بعنوان تجربة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وتحدث  د .محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية بالمملكة الأردنية الهاشمية وقدم عرضا  بعنوان متطلبات ادماج الجامعات العربية فى خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تحدث الدكتور عدنان ابراهيم نيابة عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى بجمهورية العراق وقدم عرضا بعنوان دور الجامعات العراقية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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العربية للتنمية الإدارية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد القومية لضمان جودة التعليم أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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