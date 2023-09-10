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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من «حقك تنظمي» بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن انطلاق المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمى" خلال الفترة من 10-14 سبتمبر، وذلك ضمن مبادرة “أيامنا أحلى”، والتي تستهدف 27 محافظة من ضمنها الدقهلية، وبحضور عمرو عباس زيادة وأحمد جمال الشره، مشرفي الوزارة.

وقالت الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية، إن المرحلة الثانية  تستهدف 9 إدارات هى “أجا  -طلخا  - بنى عبيد - محلة دمنة  - المنزلة - ميت سلسيل - شربين  - دكرنس- جمصة”.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سحر ثابت، مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

 

 

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الأسرة والصحة الإنجابية الصحة بالدقهلية انطلاق المرحلة الثانية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية صحة الإنجاب وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

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