اليوم.. انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من «حقك تنظمي» بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن انطلاق المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمى" خلال الفترة من 10-14 سبتمبر، وذلك ضمن مبادرة “أيامنا أحلى”، والتي تستهدف 27 محافظة من ضمنها الدقهلية، وبحضور عمرو عباس زيادة وأحمد جمال الشره، مشرفي الوزارة.

وقالت الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية، إن المرحلة الثانية تستهدف 9 إدارات هى “أجا -طلخا - بنى عبيد - محلة دمنة - المنزلة - ميت سلسيل - شربين - دكرنس- جمصة”.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سحر ثابت، مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

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