تشغيل مركز التخاطب الرابع لتنمية المهارات والتكامل الحسي بمركز شباب العياط |شاهد

افتتحت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، مركز التخاطب وتنمية المهارات بمركز شباب العياط ليقوم بتقديم الخدمة بالمجان بشكل كامل .

ويستهدف المشروع ذوى القدرات والهمم من أصحاب مشكلات "التوحد ، تأخر الكلام ومشاكل النطق،اضطراب فرط الحركة وتشتيت الانتباه وتعديل السلوك".

يأتي ذلك استكمالا ً لما بدأته وزارة الشباب والرياضة مصر بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة فى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم و برعاية شركة ابوظبي التنموية القابضة.

تجدر الإشارة إلى أن المركز يعد الرابع بمراكز شباب محافظة الجيزة وهم "الشيخ زايد ، الصف ، السلام، وحالياً العياط"، وجميع المراكز تعمل بأحدث الأجهزة والمتخصصين.

وعلى من يرغب في التسجيل التوجه إلي المركز

يومياً من الأحد إلي الخميس الساعه ٩ صباحاً إلي ٣ ظهراً .

ياتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات ومتابعة من الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة وإشراف عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب ،

منسقي مكتب قادرون باختلاف

آيه رمضان إسراء عبد الحكيم.

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