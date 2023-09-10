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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأعنف منذ 1930 .. فرق الإنقاذ اليونانية تنتشل 3 جثث ضحايا للعاصفة دانيال

العاصفة
العاصفة

انتشلت فرق الإنقاذ اليونانية جثث ثلاثة أشخاص آخرين في وسط اليونان اليوم الأحد، ليرتفع عدد القتلى إلى 14 جراء أشد عاصفة مطيرة تشهدها البلاد منذ بدء تسجيلها في عام 1930.

ولا يزال ثلاثة أشخاص آخرين في عداد المفقودين، بحسب السلطات. ضربت العاصفة دانيال اليونان لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الثلاثاء في نهاية الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق، تاركة وراءها آثارا جديدة من الدمار بعد حرائق الغابات القاتلة.

انهارت المنازل والجسور، ودُمرت الطرق وأعمدة الكهرباء، وغرقت الحيوانات، وماتت المحاصيل في سهل ثيساليا الخصب.

وعثر على جثث امرأة تبلغ من العمر 88 عاما ورجلين يبلغان من العمر 58 و65 عاما بالقرب من مدينة كارديتسا، وهي إحدى المناطق الأكثر تضررا. وتم نقل السكان المتضررين من الفيضانات جوا أو نقلهم في قوارب النجاة.

وقالت السلطات إنه تم إجلاء أكثر من 4250 شخصا حتى الآن، حيث تركزت الجهود على القرى القريبة من مدينة لاريسا وبالقرب من نهر بينيوس، الذي فاضت أجزاء منه على القرى بشكل أكبر.

ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس مركز العمليات الرئيسي في ثيساليا مساء الأحد ويعلن عن سلسلة من إجراءات الإغاثة للمتضررين من العاصفة.

وجاء الطوفان في اليونان في أعقاب حريق غابات ضخم في الشمال. يقول العلماء إن مناخ البحر الأبيض المتوسط ​​الجاف في اليونان يضعها على الخط الأمامي لتغير المناخ العالمي، مع شيوع حوادث الطقس الغريبة بشكل متزايد.

وشهدت أنحاء العالم ظواهر مناخية متطرفة في الأسابيع الأخيرة، مع حدوث فيضانات في الدول الاسكندنافية وجنوب شرق أوروبا وهونج كونج. شهدت الهند شهر أغسطس الأكثر جفافًا منذ بدء التسجيل قبل أكثر من قرن من الزمان.

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