كارولين عزمي تستعرض جمالها عبر انستجرام

شاركت الفنانة كارولين عزمي جمهورها احدث ظهور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وخطفت كارولين انظار جمهورها بأطلالة جذابة مرتدية فستان باللون الاسود ، كما اعتمدت تسريحة شعر مميزة تتناسب مع اطلالتها، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

يذكر أن كارولين عزمي شاركت في الحكاية الثالثة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، وتحمل الحكاية اسم "لسهفيهأمل" مكونة من 5 حلقات، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام، ويشارك في بطولة الحكاية مجموعة من الوجوه الصاعدة منهم محمد المولي، وهنا يسري، وشهد الشاطر، وآخرون.