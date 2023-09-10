أسامة عبد الحي لأطباء الغربية: النقابة تستمد قوتها من جمعيتها العمومية

أكد أمين عام نقابة الأطباء الأسبق ومرشح قائمة المستقبل لمقعد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي، أن النقابة تستمد قوتها من قوة جمعيتها العمومية، وتضامن الأطباء هو المحرك الرئيسي لنقابتهم العامة والفرعية.

وأضاف عبد الحي خلال زيارته ووفد قائمة المستقبل، للأطباء بمستشفيات جامعة طنطا ومستشفى معهد أورام طنطا ومستشفى المنشاوي العام ومستشفى التأمين الصحي، أن مراقبة الجمعية العمومية للأطباء، لنقابتهم وأداء ممثليهم هو الضامن الأكبر لالتزام المجلس بأداء مهامه فى سبيل حل مشكلات الأطباء.

وأشار إلى أن برنامجه وبرنامج قائمة المستقبل يأتي على رأسه استكمال العمل على إصدار قانون المسئولية الطبية الذي يضمن التحقيق مع الطبيب بواسطة لجنة فنية، وأن تكون العقوبات مدنية " تعويضات" وليست جنائية ويكون التأمين ضد أخطاء المهنة إجباريا.

وشدد على ضرورة منع الحبس الاحتياطي في القضايا المهنية، وحظر النشر في قضايا المضاعفات والأضرار الطبية إلا بعد صدور حكم نهائي.

وقال الدكتور أحمد مبروك الشيخ المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة على مقعد قطاع وسط الدلتا، الذي يضم -الغربية والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية-، إن فلسفة القائمة بالنسبة لممثل القطاع أن يمارس دوره قبل وبعد نجاحه على المقعد، بالتركيز على مشاكل محافظات القطاع بشكل أساسي، ليستطيع نقل مقترحات وشكاوى الأطباء للسلطة المختصة نقابيا سواءً الفرعية أو العامة وليس ممارسة دور عضو النقابة العامة فقط.

وأوضح الشيخ، أنه حال نجاحه سيعتبر أن من واجباته الأساسية حضور الفعاليات النقابية بالمحافظات الأربعة، وكذلك حضور انعقادات مجالس النقابات بالتنسيق مع ممثلي كل نقابة فرعية لضمان أفضل تعبير عن أطباء قطاع وسط الدلتا، وكذلك كل ممثل لقطاع عن قائمة المستقبل.

وأكد أمين صندوق نقابة الأطباء ومرشح قائمة المستقبل لعضوية مجلس النقابة العامة فوق السن د. أبو بكر القاضي، أن التواصل الفعال مع الفرعيات ساهم سابقا في العديد من الانجازات ومنها علي سبيل المثال وبدعم مجلس نقابة الغربية ونقيبها د.بهاء توفيق، النجاح في حل مشاكل عدد من المستشفيات فوجئت بمطالبتها بكود بنائي جديد بعد إتمام المشاريع الخاص بها.

وأضاف القاضي، أن التواصل الفعال ساهم أيضا في تطوير وافتتاح نادي المحلة وكذلك مقر النقابة بمدينة سمنود، وآخرها دعم مستشفى المحلة بجهاز كاميرا حديثة لجهاز المنظار الجراحي، وعدد من الخدمات الاجتماعية والقوافل الطبية بمشاركة لجنة مصر العطاء.

وشدد المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة فوق السن د. أحمد شوشة، على ضرورة تكوين لجان تحقيق وآداب مهنة بالنقابات الفرعية، للتسهيل على الأطباء، بدلا من سفرهم لذات اللجنة بالنقابة العامة، وكذلك تكوين فرق قانونية بإدارة مركزية وفرعية للدعم القانوني والاستشارات القانونية الممنهجة في قضايا المسؤولية الطبية.

بدوره، تحدث نقيب أطباء الغربية الحالي والمرشح على ذات المقعد لدورة نقابية جديدة د. بهاء توفيق، عن بعض الإنجازات التي تحققت فى الغربية خلال عامين ماضيين، ووعد باستكمال والبدء في العديد من المشاريع التي تهم الأطباء بالمحافظة، كونها أحد أكبر المحافظات التي تحتضن جامعة عريقة كجامعة طنطا والعديد من المستشفيات الكبيرة والصغيرة والوحدات الصحية ومراكز تقديم الخدمة الطبية بكل مدن وقرى المحافظة.

بينما أكد المرشحان لعضوية مجلس النقابة العامة تحت السن د. شادي صفوت و د. أحمد السيد، أنه سيتم تطوير لجنة التعليم الطبي لتقديم فعالياتها بالمحافظات المختلفة بالتعاون مع النقابات الفرعية، وكذلك إقامة مؤتمر امتياز بكل محافظة خاصة التي بها جامعات من أهم النقاط التي نعد الأطباء بالعمل عليها وتطويرها.

والتقى وفد قائمة المستقبل بعشرات الأطباء الذين أبدوا ترحيبا كبيراً بالقائمة، مؤكدين دعمهم لها وللدكتور أسامة عبد الحي نقيبًا لأطباء مصر.

وأشاد الأطباء ببرنامج قائمة المستقبل، لواقعيته ومرونته لكل مقترح وكل قضية يتم عرضها خلال الزيارات، معربين عن أملهم فى استمرار تلك الزيارات، والتواصل الفعال بين النقابة وأعضائها.

وتوجهت قائمة المستقبل ومرشحها لمقعد نقيب الأطباء أ.د أسامة عبد الحي، بجزيل الشكر والتقدير لكافة الزملاء بمستشفيات جامعة طنطا، ومجمع التأمين الصحي ومعهد الأورام، ومستشفي المنشاوي العام، على حفاوة الاستقبال، وتسهيلهم لقاء الأطباء لاستعراض برنامج القائمة والاستماع لآرائهم.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء فى 13 أكتوبر المقبل، على منصب النقيب العام وعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية أكثر من 15 عام قيد، وأقل من 15 عامًا، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة أكثر وأقل من 15 عاما بالنقابات الفرعية