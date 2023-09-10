صفعة للصين.. إيطاليا تخطط للانسحاب من «الحزام والطريق» حفاظا على علاقتها بأمريكا

قالت وكالة “بلومبيرج” اليوم الأحد، إن رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، أوضحت بشكل خاص لرئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشانج، أن إيطاليا تخطط للانسحاب من اتفاقية “الحزام والطريق”، التي أصبحت بمثابة اختبار لعلاقات بلادها مع الولايات المتحدة.

وقالت المصادر، إن ميلوني أبلغت “لي” خلال اجتماع يوم السبت على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند، إن إيطاليا تخطط للانسحاب من اتفاقية “الحزام والطريق”، التي طرحها الرئيس الصيني، شي جين بينج مع الحفاظ على علاقات ودية مع بكين.

وقد كانت إيطاليا وقعت رسميا على الاتفاقية في عام 2019.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الهند، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فرنسا، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية إيطاليا، والاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممرٍ اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

ويسهم هذا المشروع في تطوير البنى التحتية التي تشمل سككاً حديدية وربطاً للموانئ لزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية ومد خطوط وأنابيب لنقل الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.