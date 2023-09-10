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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعرف على أكثر 10 بلدان عرضة للزلازل في العالم .. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

عرضت قناة العربية تقريراً بعنوان "ما هي أكثر 10 بلدان عرضة للزلازل في العالم ؟".

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وأضاف التقرير أن لم يكد يصحو العالم من كارثة زلزال تركيا وسوريا حتى ضرب زلزال مدمر جديد المملكة المغربية، وما بين الزلزالين طالت هزات أرضية أخري بصورة أخف دولا عدة في العالم.

وتابع التقرير أن الدول الأكثر عرضة للزلازل بحسب تقرير مؤشر المخاطر العالمي، فإن اليابان تحتل المرتبة الأولى في النشاط الزلزالي حول العالم، ثم تأتي اندونيسيا التي تتعرض للزلزال بقوة 6 درجات كل عام تقريباً، كما أن للصين أيضاً تاريخ طويل مع الزلازال المدمرة يجعلها تحتل المرتبة الثالثة عالمياً، تليها الفلبين نظراً لموقعها علي طول حزام النار بالمحيط الهادي.

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