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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. الاتحاد الألماني لكرة القدم يعلن إقالة المدير الفني للمنتخب هانسي فليك

صدى البلد

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، إقالة هانسي فليك، المدير الفني للمنتخب الأول، من منصبه عقب الخسارة برباعية أمام اليابان وديًا.

وقال الاتحاد الألماني في بيان: “قرر مسئولو الاتحاد بعد الاجتماع الذى تم عقده اليوم، الأحد، إعفاء المدرب الوطني هانسي فليك والمدربين المساعدين ماركوس سورج وداني رول من مناصبهم بأثر فوري”.

وفي نفس السياق، قال بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألمانى لكرة القدم: “اتفقنا جميعا أن المنتخب الوطني الأول للرجال يحتاج إلى زخم جديد بعد النتائج المخيبة للآمال الأخيرة، نحن بحاجة إلى روح التفاؤل والثقة بهدف الفوز ببطولة أوروبا في بلدنا”.

وأضاف، “بالنسبة لي شخصيا هذا أحد أصعب القرارات التي اتخذتها خلال فترة ولايتي حتى الآن. لأنني أقدر هانسي فليك ومساعديه من المدربين كخبراء في كرة القدم وأشخاص، لكن النجاح الرياضي له أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الألماني لكرة القدم، كان القرار لا مفر منه”.

الاتحاد الاتحاد الألماني هانسي فليك ماركوس سورج اليابان

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