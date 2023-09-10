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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«فن كتابة التقارير وعرض البيانات».. برنامج تدريبي للعاملين بالمستشفيات والمعاهد التعليمية

المعهد القومي للحوكمة
المعهد القومي للحوكمة

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامةـ الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- البرنامج التدريبي "فن كتابة التقارير وعرض البيانات" لمجموعة من المديرين العاملين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية. 

وأكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، في بيان، أن الاستثمار في العنصر البشري من أهم أولويات الدولة المصرية لأنه أساس البناء والتنمية.

وأوضحت أن تنمية الموارد البشرية أصبحت ركنا أساسيًا لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية، خاصة وأن العنصر البشري استطاع إثبات كونه العنصر الرئيس والفعال في كل خطة تنمية في أي دولة، لذلك يحظى تدريبه وتأهيله بأولوية قصوى.

وأشارت إلى أن تنفيذ البرنامج التدريبي "فن كتابة التقارير وعرض البيانات" يأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المقرر تنفيذها لصالح الهيئة العامة للمستشفيات والتي تستهدف المديرين ونواب المديرين بالهيئة، موضحة أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تطوير المهارات والمعارف الخاصة بصياغة وكتابة تقارير ومذكرات العمل بشكل احترافي، واستخدام النماذج المختلفة للتقارير لدعم اتخاذ القرارات الإدارية.

وتناول البرنامج التدريبي مجموعة من المحاور تمثلت في نظرة عامة حول “أهمية كتابة التقارير، والأهداف العامة للتقارير، تحديد وكتابة الهدف وفهم الجمهور، بناء هيكل التقرير، وأقسامه المختلفة، جمع البيانات والمعلومات، إعداد مسودة تقرير، الكتابة المهنية، والأدوات والمنهجيات الأساسية في الكتابة، تقنيات التحرير والتصحيح للمذكرات الإدارية، والأنواع المختلفة للتقارير، وعرض التقرير والبيانات والتدقيق عليها، استعراض نماذج مختلفة للتقارير”.

القومي للحوكمة المستشفيات المعاهد التعليمية برنامج تدريبي وزارة التخطيط

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