الزراعة: بحوث الصحراء يناقش الاحتياجات التنموية للتجمعات البدوية بوسط سيناء

كلف الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء فريق بحثي من المركز؛ للقيام بزيارة ميدانية إلى مركز نخل والقرى والتجمعات البدوية التابعة له بوسط سيناء، وذلك ضمن أنشطة البرنامج البحثي “دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم في التنمية الزراعية المستدامة”.

وأفاد "زغلول"، في بيان، بأن هذا البرنامج يهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة المجتمعية من أنشطة وخدمات الوزارة والمركز، وتنمية وتطوير الأنشطة الزراعية القائمة، وإيجاد فرص عمل للشباب والمرأة البدوية.

ومن جهته، أوضح الدكتور حسام عبد العال، رئيس برنامج "دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم في التنمية الزراعية المستدامة"، أن الزيارة تهدف إلى التعرف على احتياجات المجتمع البدوي، من المشروعات والأنشطة الزراعية بتلك المنطقة، ووضع خطة عمل، تعتمد على مشاركة المستفيدين منها في تخطيطها وتنفيذها؛ لضمان استدامتها والمحافظة عليها.

وأشار "عبد العال" إلى أن الفريق البحثي المشارك في الزيارة، التقى عددا من القيادات التنفيذية، وشيوخ وعواقل القبائل بمركز ومدينة نخل وقراها وتوابعها، وتم عقد حلقات نقاشية مع فئات المجتمع المحلي (الزراع، الشباب، المرأة)، شهدت التعريف بالبرنامج وأهدافه، وبحث سبل تنفيذ أنشطته البحثية والتطبيقية، وفقا لاحتياجات تلك الفئات بمنطقة الدراسة.

يأتي ذلك، استمرارا لجهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومركز بحوث الصحراء، في التنمية الزراعية في سيناء، والعمل على ضرورة التلازم والتلاحم بين التنمية الزراعية المستدامة، وبين تنمية العنصر البشري؛ لخدمة هذه المنطقة الغالية من أرض الوطن.

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