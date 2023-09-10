تعطل طائرة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في الهند يؤجل مغادرته

قال مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الأحد، إن مغادرة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للهند تأجلت بعد أن واجهت الطائرة التي كان يستخدمها هو وبقية الوفد الكندي 'مشاكل فنية'.

وكان من المقرر أن يغادر ترودو، الذي حضر قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء في إشارة إلى الطائرة: 'عند مغادرتنا إلى المطار، أبلغتنا القوات المسلحة الكندية أن مادة CFC001 كانت تواجه مشاكل فنية'. 'هذه القضايا لا يمكن حلها بين عشية وضحاها، وسيبقى وفدنا في الهند حتى يتم اتخاذ ترتيبات بديلة.'

ولم يحدد البيان طبيعة المشاكل التي تواجهها الطائرة.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، التقى ترودو برئيس وزراء الهند ناريندرا مودي. وتحدث الاثنان عن النمو الاقتصادي الشامل ودعم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل والحصول على تمويل ميسر للتنمية المستدامة، وفقا لبيان منفصل صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وقالت كندا هذا الشهر إنها أوقفت المحادثات بشأن معاهدة تجارية مقترحة مع الهند، بعد ثلاثة أشهر فقط من إعلان البلدين أنهما يهدفان إلى إبرام اتفاق مبدئي هذا العام.