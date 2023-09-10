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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2003 يفوز على الجونة برباعية في بطولة الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003، على ضيفه، الجونة، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثانية من بطولة الجمهورية.

افتتح عبد الرحمن شريف التسجيل للأهلي في الدقيقة 8، وأضاف ميدو أسامة الهدف الثاني في الدقيقة 21، وسجل أحمد أشرف الهدف الثالث في الدقيقة 38، قبل أن يختتم البديل “علي نادر” رباعية الفوز في الدقيقة 84؛ لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 4-0.

بدأ «أهلي 2003»، المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: طارق حسن.

الدفاع: إبراهيم عبد الحكيم - أحمد داوود - محمد وائل - إسلام عبد الله.

الوسط: ميدو نبيل - مصطفى أبو الخير - عبد الرحمن رشدان - أحمد أشرف - محمد أسامة «ميدو».

الهجوم: عبد الرحمن شريف.

وشارك علي نادر بدلًا من أحمد داوود، وسمير محمد بدلًا من مصطفى أبو الخير، وأحمد طعيمة بدلًا من عبد الرحمن شريف، وعبد الله زيدان بدلًا من ميدو أسامة.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2003» رصيده إلى 6 نقاط، من الفوز في مباراتين، على بلدية المحلة 1-0، وعلى الجونة 4-0، مسجلًا 5 أهداف، دون تلقي أي هدف.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003، كلًّا من: محمد شرف مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ ملعب الأهلي بمدينة نصر الجونة بطولة الجمهورية عبد الرحمن شريف

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