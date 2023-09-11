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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. حظك اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 : زيادة في الراتب

برج العذراء
برج العذراء

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء وحظك اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023

كن صادقاً في علاقة الحب لتستكشف سحرها. على الصعيد المهني، ستذوق طعم النجاح، الوضع المالي القوي يضمن الاستثمار الذكي، الأمراض البسيطة سوف تزعجك.

توقعات برج العذراء عاطفيا 

سترى مفاجآت في الحياة العاطفية، يمكن أن تكون هناك تطورات جديدة، قد يقوم بعض مواليد برج العذراء الذين هم على وشك الانفصال بحل الأزمة لتقوية العلاقة، اصطحب شريكك في إجازة أو قدم له هدايا مفاجئة.

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

كن حذرا من الأمراض البسيطة المتعلقة بالعينين والأسنان والمعدة هذا الأسبوع، تأكد من تجنب الكحول والتبغ وتناول وجبة متوازنة غنية بالبروتينات والفيتامينات.

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

سيحصل بعض المهنيين أيضًا على ترقية أو زيادة في الراتب، كن ودودًا في الفريق وأظهر الرغبة في تولي مهام جديدة، رواد الأعمال، قم بتوسيع أعمالك إلى مناطق جديدة. سيكون هناك دعم من الشركاء أو المروجين الذين يضمنون التدفق الجيد للثروة.   

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

تأكد هذا الأسبوع من أنك تتعامل مع الأموال بذكاء، ابتعد عن التسوق الفاخر. بدلا من ذلك، حفظ ليوم صعب، مع التوجيه المناسب، يمكنك القيام باستثمارات مصرفية، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة ولكن الأسهم أو الأسهم ليست قرارات حكيمة. 

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