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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تغيب ليلى علوي عن تكريمها بمهرجان روتردام للفيلم العربي

هنا شيحا
هنا شيحا

غابت النجمة المصرية ليلى علوى عن تكريمها اليوم في حفل ختام مهرجان روتردام للفيلم العربي فى دورته ال٢٣ ، ولكنه تغيبت عن الحضور لارتباطها بتحضير عمل سينمائي جديد.
 

أعربت عن سعادتها بتكريم مهرجان روتردام للفيلم العربي:  ووجهت الشكر للسفير المصري في هولندا وروش عبد الفتاح مدير المهرجان مؤكدة على سعيها لحضور الدورة المقبلة

إستلام هنا شيحا لدرع تكريم ليلى علوي
وتسلمت هنا شيحا درع التكريم نيابة عن ليلى علوي فى المهرجان 
وقد أعربت الفنانة هنا شيحة مؤخرًا عن سعادتها بحضور فعاليات الدورة الـ 23 من مهرجان روتردام للفيلم العربي، الذى أقام خلال الفترة من 5 إلى 10 سبتمبر، كما وجهت الشكر لإدارة المهرجان، على دعوتها كضيف شرف في حفل الافتتاح


المكرمين من مهرجان روتردام للفيلم العربي فى دورته ال٢٣:
وقامت إدارة المهرجان بتكريم الفنانة ليلي علوي والفنان جمال سليمان، في دورة هذا العام تقديرًا لما قدماه طوال مسيرتهما الفنية المثمرة، كما احتفل بذكرى مرور 100 عام علي وفاة الملحّن المصري سيد درويش (1892-1923) بحفل موسيقي خاص، وتكريم الفنان الهولندي مارتن فوندس، وقام بتقديم مقطوعة موسيقية جديدة مستوحاة من أعمال سيد درويش، كما قدم الفنان زكرياء غفولي أداءً مميزًا يجمع بين الموسيقى التقليدية وعناصر البوب الحديثة
وتميز الختام مساء اليوم ، بحضور نخبة كبيرة من صناع ونجوم السينما في المنطقة العربية من بينهم داليا البحيري وهنا شيحا وأحمد وفيق من مصر، ونسرين الراضي من المغرب ومريم الفرجاني من تونس.

ليلى علوي

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