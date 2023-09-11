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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرق كمية من المشغولات الذهبية.. تفاصيل التحقيق مع لص التجمع الأول

صدى البلد

امرت، حهات التحقيق حبس لص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من داخل شقة في التجمع الأول.

واعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأقر بأنه وراء إرتكاب عدد 2 واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأرشد عن مبلغ مالى ومجموعة من المشغولات الذهبية من متحصلات نشاطه ، كما أرشد عن 3 عملاء سيئى النية "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون محافظة الجيزة ، أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم مجموعة من متحصلات وقائع السرقة.

 

كانت، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من  ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة بعض المشغولات الذهبية - مبلغ مالى- شاشة تليفزيـــون من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

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