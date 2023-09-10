ماكرون: قمة مجموعة العشرين في دلهي تؤكد عزلة روسيا

اختتمت قمة مجموعة العشرين في نيودلهي يوم الأحد بتسليم الهند رئاسة الكتلة إلى البرازيل، في حين أشادت كل من الولايات المتحدة وروسيا بالإجماع الذي لم يدين موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، لكنها دعت الأعضاء إلى تجنب استخدام القوة.

وطلب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من قادة المجموعة عقد اجتماع افتراضي في نوفمبر لمراجعة التقدم المحرز في اقتراحات السياسات والأهداف المعلنة في نهاية الأسبوع.

وقال في بيان 'من مسؤوليتنا أن ننظر في الاقتراحات التي قدمت لنرى كيف يمكن تسريع التقدم.'

وتبنت المجموعة يوم السبت إعلان القادة الذي تجنب إدانة روسيا بسبب الحرب لكنه سلط الضوء على المعاناة الإنسانية التي سببها الصراع ودعا جميع الدول إلى عدم استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي.

وجاء الإجماع بمثابة مفاجأة. وفي الأسابيع التي سبقت القمة، هددت وجهات النظر المتباينة بشدة بشأن الحرب بإخراج الاجتماع عن مساره، حيث طالبت الدول الغربية الأعضاء بمطالبة موسكو بالغزو، وقالت روسيا إنها ستمنع أي قرار لا يعكس موقفها.

وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف، رئيس الوفد الروسي، إن القمة كانت ناجحة للهند وكذلك لجنوب الكرة الأرضية، أي الدول النامية في العالم.

وقال في مؤتمر صحفي إن موقف الجنوب العالمي في المحادثات ساعد في منع أوكرانيا من أن تطغى على أجندة مجموعة العشرين. 'لقد قامت الهند بالفعل بتوحيد أعضاء مجموعة العشرين من الجنوب العالمي.'

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان للصحفيين إن إعلان القمة 'يقوم بعمل جيد للغاية في الدفاع عن المبدأ القائل بأنه لا يجوز للدول استخدام القوة للسعي للاستيلاء على الأراضي أو انتهاك سلامة أراضي الدول الأخرى وسيادتها أو استقلالها السياسي'.

وأشادت ألمانيا وبريطانيا أيضا بالقرار، لكن أوكرانيا قالت إنه 'ليس شيئا يدعو للفخر'.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن مجموعة العشرين، التي تأسست لحل القضايا الاقتصادية الدولية، ليست بالضرورة المكان المناسب لتوقع تقدم دبلوماسي بشأن الحرب في أوكرانيا.

لكنه قال إن إعلان مجموعة العشرين ليس نصرا دبلوماسيا لروسيا.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي بعد الحفل الختامي للقمة 'مجموعة العشرين هذه تؤكد مرة أخرى عزلة روسيا. اليوم، تدين الأغلبية الساحقة من أعضاء مجموعة العشرين الحرب في أوكرانيا وتأثيرها'.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: إن الغزو الروسي لأوكرانيا أمر يمكن أن يهز أسس التعاون في مجموعة العشرين.

'كما أن ذلك له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي من خلال تطورات مثل الزيادات المستمرة في أسعار الغذاء والطاقة.'

لقد خلف الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 عشرات الآلاف من القتلى وتشريد الملايين وزرع الاضطرابات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. وتنفي موسكو، التي تقول إنها تنفذ 'عملية عسكرية خاصة' هناك، ارتكاب أي فظائع.

المشي حافي القدمين

واعترفت القمة أيضًا بالاتحاد الأفريقي، الذي يضم 55 دولة عضوًا، كعضو دائم في مجموعة العشرين، مما يؤكد شمول الكتلة لمزيد من الدول النامية.

وفي معرض تناوله لمخاوف تتعلق بالأمن الغذائي، قال لافروف إن روسيا ستعود إلى اتفاق البحر الأسود الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب إذا تم تلبية مطالب موسكو. وانسحبت موسكو من الاتفاق في يوليو تموز بسبب ما وصفته بالفشل في تلبية مطالبها بتنفيذ اتفاق مواز يخفف القواعد الخاصة بصادراتها من الغذاء والأسمدة.

ودعت وثيقة القمة إلى التدفق الآمن للحبوب والأغذية والأسمدة من كل من أوكرانيا وروسيا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن روسيا وأوكرانيا وتركيا ستواصل مناقشة اتفاق الحبوب، قائلا إن إحياء الاتفاق 'ليس أمرا ميؤوسا منه'.

وفي يوم الأحد، زار زعماء العالم، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والياباني فوميو كيشيدا، النصب التذكاري لبطل الاستقلال الهندي المهاتما غاندي.

وكان معظم الزعماء حفاة أثناء سيرهم إلى الموقع الذي تم فيه حرق جثة غاندي بعد اغتياله عام 1948 على يد متطرف هندوسي.

وغادر بايدن في وقت لاحق إلى فيتنام، ليغيب عن الجلسة الأخيرة من القمة. وقال البيت الأبيض إنه ليس لديه علم بإجراء أي محادثات مع لافروف أو رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ اللذين ترأسا وفدي بلادهما في القمة.

وتغيب الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن القمة.

وقالت سفيتلانا لوكاش، المتحدثة باسم الخارجية الروسية: 'كانت هذه واحدة من أصعب مؤتمرات قمة مجموعة العشرين في تاريخ المنتدى الذي يبلغ عشرين عامًا تقريبًا... لقد استغرق الاتفاق على الإعلان قبل القمة ما يقرب من 20 يومًا وخمسة أيام هنا على الفور'. نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مفاوض حكومة مجموعة العشرين قوله.

'لم يكن ذلك بسبب بعض الخلافات حول موضوع أوكرانيا فحسب، بل أيضا بسبب اختلاف المواقف بشأن جميع القضايا الرئيسية، وفي مقدمتها قضايا تغير المناخ والانتقال إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون...'

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي طلب عدم الكشف عن هويته يوم الأحد إن الحرب في أوكرانيا كانت القضية الأكثر إثارة للجدل في المفاوضات.

وقال المسؤول 'لولا قيادة الهند لم يكن ذلك ممكنا'، مضيفا أن البرازيل وجنوب أفريقيا لعبتا أيضا دورا حاسما في تضييق الخلافات.