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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ كفر الشيخ يتفقد المنازل المخصصة للمستفيدين من مشروع الوادي الجديد

نائب محافظ كفر الشيخ
نائب محافظ كفر الشيخ

تفقد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المنازل المخصصة للمستفيدين من الأراضي المخصصة في الوادي الجديد للمتقدمين للحصول عليها لزراعتها والإقامة بها، والخدمات المتاحة بقرى بشائر خير الوادي، والتي تضم مدرسة ووحدة صحية ومسجدًا ومخبزًا وملعبًا رياضيًا ومشروع صوب زراعية ومحال تجارية.

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وأكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أن محافظة الوادي الجديد انتهت من إنشاء وتأثيث 90 منزلاً بقرية بشائر خير الوادي شمال مدينة الخارجة، كمرحلة أولى للمستفيدين من محافظة كفر الشيخ، ويحتوي المنزل على أثاث كامل من حجرات نوم وأنتريه، وأدوات كهربائية وغيرهم، فضلاً عن استصلاح 400 فدان بالمنطقة المجاورة للقرية بواقع 4 أفدنة لكل مستفيد.

جاء ذلك عقب مشاركة عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، في الاجتماع الذي عقده اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، ووفد محافظة كفر الشيخ ولفيف من القيادات التنفيذية، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وذلك لبحث الخطوات التنفيذية لمشروع الجذب السكاني الذي تنفذه الوادي الجديد وفقا لبروتوكول التعاون الموقع مع عدد من محافظات الجمهورية؛ لاستقدام وتوطين عدد من المواطنين مع توفير منزل وقطعة أرض زراعية لكل مستفيد بالمشروع.

ومن جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لتوطين التنمية المستدامة بالخروج من الوادي الضيق، وتعمير واستصلاح الأراضي الزراعية الشاسعة الصالحة للزراعة بنطاق محافظة الوادي الجديد، مثمنا اتجاه العديد من أبناء المحافظة للاستزراع.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هناك نماذج متميزة من أبناء المحافظة بعدد من المحافظات، تبنوا مشروعات زراعية ناجحة، مؤكدا أن توقيع البروتوكولات تنفيذا للتوجه العام للدولة من أجل الخروج من الوادي الضيق إلى الأماكن الصحراوية وتعميرها، وحلا للمشكلة التي تعاني منها المحافظة لافتقارها لوجود ظهير صحراوي، وتعد بمثابة حل لأزمة التكدس السكاني الكبير الذي تشهده، والتي أدت إلى الكثير من التعديات على الأراضي الزراعية.

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