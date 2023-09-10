ننشر.. نتائج أولى مباريات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

انطلقت أولى مباريات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الأحد، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على 3 ملاعب بين فرق "المجموعة الأولى" في تمام الساعة الخامسة عصرًا، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن لقاءات المجموعة الأولى من الدور الثاني اليوم، أسفرت عن تعادل فريقى كفر مجر ومنية جناح بهدف واحد لكل منهما على ملعب مركز شباب دسوق و فاز مركز شباب أبو زياده بخمسة أهداف مقابل هدفين لمنية المرشد على ملعب مركز شباب أبو زيادة، وفاز مركز شباب محلة دياي على سنهور المدينة بهدف واحد مقابل لاشيء على ملعب مركز شباب سنهور، وتشهد ملاعب مراكز شباب كفر الشيخ، غداً منافسات فرق المجموعة الثانية وتضم فرق " المنشأة الكبرى، لاصيفر ، ميت الديبة، شباس الشهداء، شباس الملح، شباس الشهداء".

تتجدد منافسات دورى مراكز الشباب بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير المشروعات ومراقب المباراة بملعب سنهور مصطفى الخطيب منسق الدورى بالمديرية ومراقب المباراة بملعب أبو زيادة عبده شبانة، مراقب المباراة بملعب دسوق حمادة فضل.