أعراض وأسباب متلازمة الألم العضلي الليفي

الألم الليفي العضلي هو اضطراب يسبب ألمًا واسع المدى في البنية العضلية الهيكلية ويصحبه الشعور بالإرهاق واضطرابات النوم والذاكرة والحالة المزاجية. لكن يعتقد الباحثون أن الألم الليفي العضلي يزيد الإحساس بالألم عن طريق التأثير على طريقة معالجة الدماغ والحبل النخاعي للإشارات المؤلمة وغير المؤلمة.

لذا نقدم لك فى هذا السياق بعض أسباب الإلتهاب واعراض العضلي الليفي وفقا لموقع هيلثى .

الإصابة بالأمراض المعدية يمكن أن تؤدي إلى التهاب العضلي الليفي. التعرض للصدمات النفسية أو الجسدية مثل حوادث السيارات. كما يتسبب التعرض إلى الضغط النفسي في الإصابة بـ الإلتهاب العضلي الليفي. التعرض للإصابة بالتهاب المفاصل العظمي أو التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة.

أعراض تؤكد إصابتك بـالالتهاب العضلي الليفى...

آلام عامة ومتفرقة بالجسم مع الاستيقاظ من النوم وتنميل في الجسد والأطراف.

الأرق والكوابيس.

النسيان والشعور بدوخة مع عدم القدرة على التركيز.

الصداع المستمر والإرهاق مع أقل مجهود.

الضيق وعدم تحمل الصوت العالي.

التهاب القولون وانتفاخ المعدة بعد الأكل