حمادة عبدالباري: أزمة فريق اليد شارفت على الانتهاء بعد تبرع هاني العتال بمليوني جنيه

أكد حمادة عبدالباري المدير الإداري لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، أنه سيتم إنهاء أزمة القيد الخاصة بفرق كرة اليد، وسيتم الحصول على كارنيهات جديدة لبعض اللاعبين من أجل المشاركة في المباريات القادمة، مشيرًا إلى أنه سيحصل على "شيك التبرع" بـ 2 مليون جنيهمن المهندس هاني العتال غدًا، بعد موافقة مديرية الشباب والرياضة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "اتمنى إنتهاء تلك الأزمة غدًا، وأن نخوض المباريات القادمة بصفوف متكاملة، وسيتم جدولة مبلغ 4 مليون جنيه، وأشكر هاني العتال على دعمه ومساندته، وفتح الباب أمام مساعدة النادي وفريق اليد، قبل بطولة افريقيا يوم 26 سبتمبر الجاري".

وأضاف: "نحتاج أيضا للدعم قبل المشاركة في بطولة افريقيا في الكونغو الديمقراطية، وقمنا بتأكيد الإشتراك في البطولة منذ ثلاث أشهر، والقرار سيكون أيضًا لمجلس الإدارة، واتحاد كرة اليد".

وزاد: "هناك دعم كبير لنادي الزمالك، ودائمًا نكون الداعم الأول للمنتخبات الوطنية، والهدف مصلحة مصر في النهاية".