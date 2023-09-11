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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة في ترشح فاروق جعفر لرئاسة الزمالك.. فيديو

صدى البلد

 

كشف محمود فؤاد، مراسل برنامج الماتش، تفاصيل اليوم الأخير من غلق باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الزمالك وكواليس ترشح فاروق جعفر على منصب الرئيس.

وتحدث فؤاد، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، عن أن عمر هريدي وخالد لطيف قدما أوراق ترشحهما في اللحظات الأخيرة.

وأشار فؤاد إلى أن أحمد عبد الغني المرشح على منصب نائب رئيس النادي استكمل أوراقه وتم قبول طلبه.

وأوضح أن عماد البناني، المدير التنفيذي لإدارة نادي الزمالك، رفض الإعلان عن أسماء المرشحين حتى يتم التأكد من صحة ترشح جميع الأسماء

وحول موقف فاروق جعفر من الترشح لانتخابات نادي الزمالك، قال فؤاد: «فاروق جعفر حتى يوم أمس كان بعيدًا عن دخول الانتخابات، والكل تفاجئ اليوم بترشحه على مقعد رئيس مجلس إدارة».

وأضاف محمود فؤاد: «جعفر سيستند في دعمه ترشحه الحصول على أصوات أنصار مرتضى منصور وأن هناك مكالمة هاتفية جمعت منصور وفاروق جعفر يوم أمس وزتم الاتفاق على ترشح فاروق جعفر على منصب الرئيس».

وأشار فؤاد إلى أن خالد لطيف أيضًا وافق على التواجد في قائمة فاروق جعفر على منصبي أمين الصندوق

ولفت فؤاد إلى أنه كان هناك هجوم حاد على خالد لطيف من أعضاء الجمعية العمومية أثناء تواجده للتقدم بأوراق ترشحه وخرجت في حراسة الأمن.

وحول مسألة طريقة ترشح قائمة حسين لبيب، قال فؤاد: «عند الساعة الثالثة تجمعت قائمة حسين لبيب وكانت هناك طبل وأفراح ورقص أثناء دخول قائمة حسين لبيب».

وأضاف أن قائمة حسين لبيب تشعر أنهم يحتفلون بالفوز وهناك ثقة كاملة لديهم في النجاح في الانتخابات.

https://www.youtube.com/watch?v=vIaw095Kbbc

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