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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استشاري صحة نفسية: 80% من الرجال يبكون في حالات الفقد |فيديو

الدكتورة رحاب الفقي
الدكتورة رحاب الفقي

‏قالت الدكتورة رحاب الفقي استشاري علاقات الصحة النفسية، أن 80% من الرجال يبكون في حالات الفقد خصوصنا حالات فقدان الاب او الأم وهناك بعض الرجال تستطيع الثبات فترة طويلة حوالي ثلاثة او أربعة أيام يتحمل الصدمة بعد فقد الأب أو الأم ويحدث اضطراب ما بعد الصدمة ويبدأ في البكاء بعدها بأكثر من يوم.

 

وتابعت ‏خلال حوارها في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي "عمرو خليل"، المذاع عبر الشاشة "cbc"، أن 30% من الرجال يبكون خلال الاتصال الديني أو الروحي مثل الصلاة أو الخطبة في صلاة الجمعة في هذه الحالة ممكن أن يحدث بكاء، مؤكدة أن الرجل من حقه أن يبكي ولكن المجتمع وضع لنا هذا الحاجز.

الصحة النفسية الدكتورة رحاب الفقي البكاء الاعلامي عمرو خليل الصلاة

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