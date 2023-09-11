وفاته هزتني وحياتي لم تكن سهلة.. داليا شوقي تكشف أصعب لحظات حياتها

أكدت الفنانة داليا شوقي، أن حياتها كانت صعبة "حياتي مكانتش سهلة"، كاشفة أن أصعب لحظاتها كانت وفاة الفنان و المخرج محمود اللوزي، و الذي كان يدرس لها بالجامعة.

وأوضحت "شوقي"، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا " المذاع على شاشة ":سي بي سي"، "يوم وفاته مش هقدر أنساه طول حياتي، وفاته هزتني و كنت متخيله أن عمره ما هيمشي من الدنيا، يطلق عليه مُربي الأجيال".

دموعي قريبة و تساعدني بالفن

ونوهت، إلى أنها سريعة التأثر و دموعها قريبة، موضحة أنها ترى ذلك جمال إنساني و ليس عيب و يساعدها بالفن، معلقة: "نعمة كبيرة جدا بشكر ربنا عليها".

مسكت رقبة الأسد

وأضافت، أنها تحب السفر و ترى أن فوائده كثيرة و لا تُعد، لافتة إلى أن زيارتها الأخيرة كانت لـ كينيا و التي كانت تشبه الجنة بالنسبة لها، و كانت ترى كل ما تحلم به أمامها و قريب منها، و رأت العديد من الحيوانات مضيفة: "مسكت رقبة الأسد".